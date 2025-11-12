«Квартал 95» відреагував на корупційний скандал із співзасновником Міндічем

logo_ukra

12 листопада 2025, 11:38
Недилько Ксения

У студії "Квартал 95" прокоментували зв'язок із Міндічем: "Співвласник юридично пов’язаний із Студією, але не бере участі в діяльності й не впливає на рішення команди".

У команді заявили, що "Квартал 95" — не одна людина, а бренд і велика команда, яка займається винятково виробництвом аудіо-візуального контенту.

"У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах", – йдеться в повідомленні.

                                                                                                                                                                               


Студія "Квартал 95" закликала не використовувати її бренд "у спекулятивних чи політизованих контекстах" на тлі розслідування ймовірної корупції в енергетиці. Підозрюваним у справі є один зі співвласників "Кварталу 95" — бізнесмен Тимур Міндіч.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що викрита схема досить проста й нехитра. Її суть полягала у тому, що постачальникам державного Енергоатому платили за товари та послуги лише після відкату у 10-15%. Цікавіше, хто цим операційно керував. Підозрюють радника вже колишнього міністра енергетики, а тепер міністра юстиції – Германа Галущенка. Далі мільйони доларів йшли усім зацікавленим сторонам, але зокрема на відмивання грошей до Москви через ексколегу Галущенка, а нині сенатора у рф – Деркача. Про це розповіла нардеп Інна Совсун.



