У Раді розкрили план корупції на енергетиці: до чого тут Галущенко та Міндіч

Кравцев Сергей
Викрита схема досить проста й нехитра. Її суть полягала у тому, що постачальникам державного Енергоатому платили за товари та послуги лише після відкату у 10-15%. Цікавіше, хто цим операційно керував. Підозрюють радника вже колишнього міністра енергетики, а тепер міністра юстиції – Германа Галущенка. Далі мільйони доларів йшли усім зацікавленим сторонам, але зокрема на відмивання грошей до Москви через ексколегу Галущенка, а нині сенатора у рф – Деркача. Про це розповіла нардеп Інна Совсун.
Долари. Фото: з відкритих джерел
За її словами, команда потокових ентузіастів не гидувала будь-якими закупівлями. Навіть, коли мова йшла про швидкий ремонт енергетичного обладнання після обстрілів, поки в країні тривають відключення. Виставлялася умова: постачальник має поділитися часткою. Те ж саме стосувалося захисних споруд.
Інна Совсун зауважує, не секрет, що довкола Енергоатому роками вирувала корупція. І так само не секрет, що без "благословення" з найвищих кабінетів – ця схема не мала б жодних шансів на життя.
