У Раді розкрили план корупції на енергетиці: до чого тут Галущенко та Міндіч

Викрита схема досить проста й нехитра. Її суть полягала у тому, що постачальникам державного Енергоатому платили за товари та послуги лише після відкату у 10-15%. Цікавіше, хто цим операційно керував. Підозрюють радника вже колишнього міністра енергетики, а тепер міністра юстиції – Германа Галущенка. Далі мільйони доларів йшли усім зацікавленим сторонам, але зокрема на відмивання грошей до Москви через ексколегу Галущенка, а нині сенатора у рф – Деркача. Про це розповіла нардеп Інна Совсун.

Долари. Фото: з відкритих джерел

"І що ми маємо? Якийсь радник міністра заходить у найбільшу державну компанію і роздає вказівки директорам та голові правління – кому платити й коли. Все строго за стандартами корпоративного управління державної компанії, яке так не хотіли реформувати у владі, аж ногами впиралися. Звідки у радника такі повноваження? Гіпноз? Високий професіоналізм? Погрози? Чи, може, відповідь простіша – мандат від того, кому він "радив"? А той, кому радили, судячи з усього, орієнтувався на пана Міндіча. Який якось дуже показово – зник з України за кілька годин до обшуків НАБУ", – зазначила нардеп.

За її словами, команда потокових ентузіастів не гидувала будь-якими закупівлями. Навіть, коли мова йшла про швидкий ремонт енергетичного обладнання після обстрілів, поки в країні тривають відключення. Виставлялася умова: постачальник має поділитися часткою. Те ж саме стосувалося захисних споруд.

Інна Совсун зауважує, не секрет, що довкола Енергоатому роками вирувала корупція. І так само не секрет, що без "благословення" з найвищих кабінетів – ця схема не мала б жодних шансів на життя.

"Те, що зараз почали показувати нам НАБУ та САП – це велике й важливе викриття, як корупціонери на топ рівні прилипають до мільярдів державних компаній під час війни. Один аналітик підрахував, що за останні 5 років Енергоатом купив послуг та товарів, а також проінвестував у капітальне будівництво — близько 110 млрд грн. Цікаво, яка частка цих коштів пройшла через 10–15% "податку на жадібність"?", – зауважила парламентар.

