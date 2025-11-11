В Раде раскрыли план коррупции на энергетике: при чем здесь Галущенко и Миндич

Рубрики
Разоблаченная схема достаточно проста и бесхитростна. Ее суть заключалась в том, что поставщикам государственного Энергоатома платили за товары и услуги только после отката в 10-15%. Интереснее, кто этим операционно управлял. Подозревают советника уже бывшего министра энергетики, а теперь министра юстиции – Германа Галущенко. Дальше миллионы долларов шли всем заинтересованным сторонам, но в частности на отмывание денег в Москву через эксколлегу Галущенко, а ныне сенатора в России – Деркача. Об этом рассказала нардеп Инна Совсун.
Доллары. Фото: из открытых источников
По ее словам, команда потоковых энтузиастов не брезговала какими-либо закупками. Даже когда речь шла о скором ремонте энергетического оборудования после обстрелов, пока в стране продолжаются отключения. Выставлялось условие: поставщик должен поделиться долей. То же самое касалось защитных сооружений.
Инна Совсун отмечает, не секрет, что вокруг Энергоатома годами бушевала коррупция. И так же не секрет, что без "благословения" из самых высоких кабинетов – эта схема не имела бы никаких шансов на жизнь.
