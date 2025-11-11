В Раде раскрыли план коррупции на энергетике: при чем здесь Галущенко и Миндич

Разоблаченная схема достаточно проста и бесхитростна. Ее суть заключалась в том, что поставщикам государственного Энергоатома платили за товары и услуги только после отката в 10-15%. Интереснее, кто этим операционно управлял. Подозревают советника уже бывшего министра энергетики, а теперь министра юстиции – Германа Галущенко. Дальше миллионы долларов шли всем заинтересованным сторонам, но в частности на отмывание денег в Москву через эксколлегу Галущенко, а ныне сенатора в России – Деркача. Об этом рассказала нардеп Инна Совсун.

Доллары. Фото: из открытых источников

"И что мы имеем? Какой-то советник министра заходит в крупнейшую государственную компанию и раздает указания директорам и председателю правления – кому платить и когда. Все строго по стандартам корпоративного управления государственной компании, которое так не хотели реформировать во власти, ногами упирались. Откуда у советника такие полномочия? Гипноз? Высокий профессионализм? Угрозы? Или ответ проще – мандат от того, кому он "советовал"? А тот, кому советовали, судя по всему, ориентировался на Миндича. Какой-то очень показательно – исчез из Украины за несколько часов до обысков НАБУ", – отметила нардеп.

По ее словам, команда потоковых энтузиастов не брезговала какими-либо закупками. Даже когда речь шла о скором ремонте энергетического оборудования после обстрелов, пока в стране продолжаются отключения. Выставлялось условие: поставщик должен поделиться долей. То же самое касалось защитных сооружений.

Инна Совсун отмечает, не секрет, что вокруг Энергоатома годами бушевала коррупция. И так же не секрет, что без "благословения" из самых высоких кабинетов – эта схема не имела бы никаких шансов на жизнь.

"То, что сейчас начали показывать нам НАБУ и САП – это большое и важное разоблачение, как коррупционеры на уровне прилипают к миллиардам государственных компаний во время войны. Один аналитик подсчитал, что за последние 5 лет Энергоатом купил услуги и товары, а также проинвестировал в капитальное строительство — около 110 млрд грн. Интересно, какая часть этих средств прошла через 10–15% "налога на алчность"?", – отметила парламентарий.

Читайте на портале "Комментарии" — в Раде заявили, что после скандала с Энергоатомом у Зеленского остался только один путь.