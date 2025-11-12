В студии "Квартал 95" прокомментировали связь с Миндичем: "Совладелец юридически связан со Студией, но не участвует в деятельности и не влияет на решение команды" .

«Квартал 95» отреагировал на коррупционный скандал с соучредителем Миндичем

В команде заявили, что "Квартал 95" – не один человек, а бренд и большая команда, занимающаяся исключительно производством аудио-визуального контента.

"В разное время рядом с нами были разные люди — актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям. Просим не использовать бренд "Квартал 95" в спекулятивных или политизированных контекстах", – говорится в сообщении.





Студия "Квартал 95" призвала не использовать ее бренд "в спекулятивных или политизированных контекстах" на фоне расследования вероятной коррупции в энергетике. Подозреваемым по делу один из совладельцев "Квартала 95" — бизнесмен Тимур Миндич.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что разоблаченная схема достаточно проста и бесхитростна. Ее суть заключалась в том, что поставщикам государственного Энергоатома платили за товары и услуги только после отката в 10-15%. Интереснее, кто этим операционно управлял. Подозревают советника уже бывшего министра энергетики, а теперь министра юстиции – Германа Галущенко. Дальше миллионы долларов шли всем заинтересованным сторонам, но в частности на отмывание денег в Москву через экс-коллегу Галущенко, а ныне сенатора в России – Деркача. Об этом рассказала нардеп Инна Совсун.