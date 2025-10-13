Ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга зробив важливу заяву про війну в Україні

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення (ініціативи PURL - ІФ-У), для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", — сказав він на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Києві у понеділок.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська субмарина Б-261 "Новоросійськ" екстрено спливла біля узбережжя Бретані нібито через технічну поломку. Для контролю ситуації Франція направила фрегат ВМС.

В НАТО заявили, що Альянс контролює ситуацію на морі та готовий до захисту. "Ми. Спостерігаємо. Атлантичний океан. Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підходами Альянсу, позначивши присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Бретані. НАТО готове захищати наш Альянс...", – пише Морське командування НАТО у соцмережі Х. У російських псевдоЗМІ поширюють інформацію Чорноморського флоту стосовно цього інциденту.