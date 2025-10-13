logo

Сибига сделал важное заявление о войне в Украине

Еще семь стран намерены присоединиться к закупкам американского оружия для Украины

13 октября 2025, 17:20
Недилько Ксения

Еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для нужд Украины, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Имеем сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения (инициативы PURL — ИФ-У), для продолжения программы. И мы можем по состоянию на сегодняшний день говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом этой программы", — сказал он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Киеве в понедельник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская субмарина Б-261 "Новороссийск" экстренно всплыла у побережья Бретани якобы из-за технической поломки. Для контроля ситуации Франция направила фрегат ВМС.

В НАТО заявили, что Североатлантический союз контролирует ситуацию на море и готов к защите. "Мы. Наблюдаем. Атлантический океан. Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подходами Альянса, обозначив присутствие российской подлодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс...", — пишет Морское командование НАТО в соцсети Х. В российских псевдоСМИ распространяют информацию Черноморского флота об этом инциденте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



