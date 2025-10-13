Еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для нужд Украины, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига сделал важное заявление о войне в Украине

"Имеем сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения (инициативы PURL — ИФ-У), для продолжения программы. И мы можем по состоянию на сегодняшний день говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом этой программы", — сказал он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Киеве в понедельник.

