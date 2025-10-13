Рубрики
Еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для нужд Украины, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Сибига сделал важное заявление о войне в Украине
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская субмарина Б-261 "Новороссийск" экстренно всплыла у побережья Бретани якобы из-за технической поломки. Для контроля ситуации Франция направила фрегат ВМС.
В НАТО заявили, что Североатлантический союз контролирует ситуацию на море и готов к защите. "Мы. Наблюдаем. Атлантический океан. Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подходами Альянса, обозначив присутствие российской подлодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс...", — пишет Морское командование НАТО в соцсети Х. В российских псевдоСМИ распространяют информацию Черноморского флота об этом инциденте.