Сі хоче термінового припинення війни Путіна в Україні, але є один жахливий нюанс: що відбувається



















Китай поки не готовий відкрито тиснути на Росію із вимогою завершити війну, хоча затяжний конфлікт дедалі більше суперечить економічним інтересам Пекіна. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи роль КНР у можливому мирному процесі. За словами експерта, попри поширену думку, саме продовження війни сьогодні приносить Китаю більше втрат, ніж вигод. Хоча ці збитки не завжди помітні, вони відчутні насамперед через втрачені економічні можливості на європейському ринку.

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"Китай зараз на продовженні війни втрачає більше, ніж якби війни не було. Просто ці втрати не можна пощупати руками, але вони більші", – зазначив Рейтерович.

Політолог пояснив, що, за наявною інформацією, китайська влада аналізувала можливі сценарії після завершення війни. Розрахунки показали, що вже протягом перших шести місяців після припинення бойових дій Китай міг би отримати значно більше економічних вигод, ніж зараз.

На думку Рейтеровича, російський напрямок уже практично вичерпав свій потенціал для Пекіна. Купівельна спроможність російського ринку досягла межі, тому Китай фактично "взяв максимум" із нинішнього партнерства. Саме цим, вважає експерт, можна пояснити небажання Пекіна вкладати кошти в окремі масштабні проєкти, зокрема газогін "Сила Сибіру-2".

Натомість значно перспективнішим для Китаю залишається європейський ринок. Проте війна в Україні суттєво обмежує можливості реалізації китайських економічних проєктів у Європі, а також стримує використання Білорусі як логістичного та політичного майданчика для просування власних інтересів.

Водночас, наголосив політолог, Пекін поки не готовий публічно вимагати від Кремля припинення війни. Китайська влада побоюється, що Володимир Путін може демонстративно відмовитися від такої пропозиції, що стане серйозним ударом по авторитету самого Китаю.

"Вони бояться, що якщо зроблять це публічно, Путін може відмовитися. А цього вони не хочуть допустити", – пояснив Рейтерович.

Експерт також нагадав, що саме Китай одним із перших запропонував ідею замороження бойових дій по лінії фронту. Якщо раніше Україна категорично відкидала такий сценарій, то нині, на тлі зміни військово-політичної ситуації, ця тема знову активно обговорюється на міжнародному рівні.

Портал "Коментарі" вже писав, що удари України по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейса Wildberries можуть мати значно ширші наслідки, ніж просто економічні втрати для приватної компанії.