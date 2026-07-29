Си хочет срочного прекращения войны Путина в Украине, но есть один ужасающий нюанс: что происходит



















Китай пока не готов открыто давить на Россию с требованием завершить войну, хотя затяжной конфликт все больше противоречит экономическим интересам Пекина. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, комментируя роль КНР в возможном мирном процессе. По словам эксперта, несмотря на распространенное мнение, именно продолжение войны сегодня приносит Китаю больше потерь, чем выгод. Хотя эти убытки не всегда заметны, они ощутимы прежде всего из-за утраченных экономических возможностей на европейском рынке.

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"Китай сейчас на продолжении войны теряет больше, чем если бы войны не было. Просто эти потери нельзя пощупать руками, но они больше", – отметил Рейтерович.

Политолог пояснил, что, по имеющейся информации, китайские власти анализировали возможные сценарии после завершения войны. Расчеты показали, что уже в течение первых шести месяцев после прекращения боевых действий Китай мог бы получить гораздо больше экономических выгод, чем сейчас.

По мнению Рейтеровича, российское направление уже практически исчерпало свой потенциал для Пекина. Покупательная способность российского рынка достигла предела, поэтому Китай фактически "взял максимум" из нынешнего партнерства. Именно этим, считает эксперт, можно объяснить нежелание Пекина вкладывать средства в отдельные масштабные проекты, в частности, газопровод "Сила Сибири-2".

Вместо этого более перспективным для Китая остается европейский рынок. Тем не менее, война в Украине существенно ограничивает возможности реализации китайских экономических проектов в Европе, а также сдерживает использование Беларуси как логистической и политической площадки для продвижения собственных интересов.

В то же время, подчеркнул политолог, Пекин пока не готов публично потребовать от Кремля прекращения войны. Китайские власти опасаются, что Владимир Путин может демонстративно отказаться от такого предложения, что станет серьезным ударом по авторитету Китая.

"Они боятся, что если это сделают публично, Путин может отказаться. А этого они не хотят допустить", – объяснил Рейтерович.

Эксперт также напомнил, что именно Китай одним из первых предложил идею заморозки боевых действий по линии фронта. Если раньше Украина категорически отвергала такой сценарий, то сейчас на фоне изменения военно-политической ситуации эта тема вновь активно обсуждается на международном уровне.

Портал "Комментарии" уже писал, что удары Украины по логистической инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса Wildberries могут иметь гораздо более широкие последствия, чем просто экономические потери для частной компании.