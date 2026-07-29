Україна знайшла найбільш оптимальний спосіб завдати жорсткої поразки Путіну: на Заході приголомшили деталями

Удари України по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейса Wildberries можуть мати значно ширші наслідки, ніж просто економічні втрати для приватної компанії. Таку думку у статті для Foreign Policy висловив російський опозиційний журналіст Олексій Ковальов, який стверджує, що платформа стала важливою ланкою неформальної системи забезпечення російських військ.

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За словами автора, хоча Wildberries сприймається як звичайний онлайн-магазин для мільйонів росіян, на практиці він давно використовується для закупівлі спорядження та обладнання для військових. Через проблеми з офіційним постачанням підрозділи армії РФ дедалі частіше покладаються на волонтерів, приватні ініціативи та благодійні збори, а маркетплейс став одним із головних майданчиків для таких закупівель.

До недавнього часу на платформі навіть працював окремий розділ "Все для СВО", у якому було представлено понад 200 тисяч товарів військового призначення — від бронежилетів і тактичних шоломів до комплектуючих для безпілотників. Після перших українських атак цей каталог прибрали, однак більшість товарів залишилися доступними через інші категорії.

"Це те, що робить удари по складах військово логічними. Поруште роботу платформи, яка об'єднує й доставляє цю неформальну систему постачання, і збитки не обмежаться лише компанією чи продавцями", — наголосив Ковальов/

Журналіст також звертає увагу на суспільний ефект атак. Wildberries є одним із найбільших онлайн-майданчиків Росії, яким користуються десятки мільйонів покупців і продавців. Після ураження логістичних центрів у соцмережах почали масово з'являтися скарги підприємців, які втратили товар і джерело доходу.

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