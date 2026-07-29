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Украина нашла наиболее оптимальный способ нанести жесткое поражение Путину: на Западе ошеломили деталями

Ликвидация логистических мощностей Wildberries оказывает негативное влияние одновременно на обеспечение российских войск, экономическую ситуацию и общественную стабильность в РФ.

29 июля 2026, 17:35
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Клименко Елена

Удары Украины по логистической инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса Wildberries могут иметь гораздо более широкие последствия, чем просто экономические потери для частной компании. Такое мнение в статье для Foreign Policy выразил российский оппозиционный журналист Алексей Ковалев, утверждающий, что платформа стала важным звеном неформальной системы обеспечения российских войск.

Украина нашла наиболее оптимальный способ нанести жесткое поражение Путину: на Западе ошеломили деталями

Фото: из открытых источников

По словам автора, хотя Wildberries воспринимается как обычный онлайн магазин для миллионов россиян, на практике он давно используется для закупки снаряжения и оборудования для военных. Из-за проблем с официальными поставками подразделения армии РФ все чаще полагаются на волонтеров, частные инициативы и благотворительные сборы, а маркетплейс стал одной из главных площадок для таких закупок.

До недавнего времени на платформе даже работала отдельная глава "Все для СВО", в которой было представлено более 200 тысяч товаров военного назначения — от бронежилетов и тактических шлемов до комплектующих для беспилотников. После первых украинских атак этот каталог убрали, однако большинство товаров осталось доступным через другие категории.

"Это то, что делает удары по слогам военно логичными. Нарушьте работу платформы, которая объединяет и доставляет эту неформальную систему снабжения, и убытки не ограничатся только компанией или продавцами", — отметил Ковалев.

Журналист также обращает внимание на общественный эффект атак. Wildberries является одной из крупнейших онлайн-площадок России, которой пользуются десятки миллионов покупателей и продавцов. После поражения логистических центров в соцсетях начали массово появляться жалобы предпринимателей, потерявших товар и источник дохода.  

Портал "Комментарии" уже писал, что отставка министра обороны Михаила Федорова стала следствием длительного конфликта с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.



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