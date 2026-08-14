Штурмовики полку «Скеля» переходять під оперативне командування корпусу «Азов» на Донеччині

Частина підрозділів 425-го окремого штурмового полку "Скеля" розпочала виконання бойових місій на Добропільському напрямку в Донецькій області під оперативним керівництвом 1-го корпусу Національної гвардії "Азов". Про це в ефірі "Бутусов Плюс" та у коментарі для "Української правди" розповів керівник комунікаційного відділу полку Олексій Братущак.

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"Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу “Азов”", — підтвердив речник.

Він зауважив, що цей процес іще триває.

"Не всі підрозділи ще переведені, але ми розуміємо, що зараз іде до того, щоб об’єднати усі наші розкидані батальйони, розведені загони", — додав Братущак, пояснюючи логіку ухваленого рішення.

За його словами, головна мета військового керівництва полягає в тому, "щоб надалі виконували завдання на одній ділянці фронту".

Представник полку окремо наголосив, що "Скеля" залишається невіддільною частиною Збройних сил України. Перехід до складу Національної гвардії не планується — наразі йдеться виключно про оперативне підпорядкування структурі "Азову". Командування обох підрозділів уже провело робочі зустрічі та узгодило алгоритми спільної роботи. Олексій Братущак зазначив, що це рішення було затверджене головнокомандувачем Михайлом Драпатим, а всередині полку такі зміни сприймають із прихильністю.

Раніше штурмовий полк виконував завдання у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ, підпорядковуючись напряму оперативно-стратегічному угрупованню військ "Схід". Наразі ж ведеться робота над консолідацією сил.

Поки одна частина полку вже розгортається на Добропільському напрямку, інші підрозділи "Скелі" досі задіяні на різних ділянках фронту під керівництвом інших бригад та корпусів. У полку розраховують, що після завершення поточних операцій усі сили "Скелі" зберуться разом для спільної роботи під проводом "Азову".

Варто нагадати, що наприкінці червня довкола 425-го полку спалахнув гучний медійний скандал. Журналісти видання "Бабель" оприлюднили розслідування, у якому йшлося про загибель щонайменше 26 мобілізованих у навчальних центрах підрозділу за пів року. Офіційною причиною смерті військових називали запалення легень, проте свідки та родичі заявили про факти насильства, побиття та жорстокого поводження з новобранцями. Наступного дня після виходу матеріалу Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження для перевірки цих фактів.