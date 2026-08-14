Штурмовики полка «Скала» переходят под оперативное командование корпуса «Азов» в Донецкой области

Часть подразделений 425-го отдельного штурмового полка "Скала" приступила к выполнению боевых миссий на Добропольском направлении в Донецкой области под оперативным руководством 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов". Об этом в эфире "Бутусов Плюс" и в комментарии для "Украинской правды" рассказал руководитель коммуникационного отдела полка Алексей Братущак.

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"По состоянию на сегодняшний день мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов"", — подтвердил спикер.

Он отметил, что этот процесс продолжается.

"Не все подразделения еще переведены, но мы понимаем, что сейчас идет к тому, чтобы объединить все наши разбросанные батальоны, разведенные отряды", — добавил Братущак, объясняя логику принятого решения.

По его словам, главная цель военного руководства состоит в том, чтобы "в дальнейшем выполняли задачи на одном участке фронта".

Представитель полка особо подчеркнул, что "Скала" остается неотъемлемой частью Вооруженных сил Украины. Переход в состав Национальной гвардии не планируется — речь идет исключительно об оперативном подчинении структуре "Азова". Командование обоих подразделений уже провело рабочие встречи и согласовало алгоритмы совместной работы. Алексей Братущак отметил, что это решение было утверждено главнокомандующим Михаилом Драпатым, а внутри полка такие изменения воспринимают с благосклонностью.

Ранее штурмовой полк выполнял задачи в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ, подчиняясь напрямую оперативно-стратегической группировке войск "Восток". В настоящее время ведется работа над консолидацией сил.

Пока одна часть полка уже разворачивается на Добропольском направлении, другие подразделения "Скалы" все еще задействованы на разных участках фронта под руководством других бригад и корпусов. В полку рассчитывают, что по завершении текущих операций все силы "Скалы" соберутся вместе для совместной работы под руководством "Азова".

Стоит напомнить, что в конце июня вокруг 425-го полка разразился громкий медийный скандал. Журналисты издания "Бабель" обнародовали расследование, в котором говорилось о гибели не менее 26 мобилизованных в учебных центрах подразделения за полгода. Официальной причиной смерти военных называли воспаление легких, однако свидетели и родственники заявили о фактах насилия, избиения и жестокого обращения с новобранцами. На следующий день после выхода материала Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по проверке этих фактов.