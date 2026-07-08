Смерті військових у полку «Скеля» та залякування журналістів: ДБР обіцяє покарати винних керівників підрозділу

Державне бюро розслідувань взяло під особливий контроль справу щодо загибелі мобілізованих бійців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Про це повідомляє видання "OBOZ.UA".

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Очільник відомства Олексій Сухачов запевнив громадськість у тому, що правоохоронці детально вивчать роботу всього командування військової частини. Слідчі не залишать без уваги жоден підозрілий випадок, а також відреагують на відкритий тиск на працівників медіа, які намагалися розібратися у трагічних інцидентах.





Окремі провадження щодо небойових втрат у підрозділі тепер об'єднані. Силовики планують аналізувати всі зафіксовані летальні випадки в комплексі.

"Дамо оцінку діям кожного командира, — підкреслив Олексій Сухачов, наголосивши на безкомпромісності процесу, — діям всіх керівників підрозділу".

Керівник ДБР обіцяє, що розслідування цих гучних подій буде максимально неупередженим та чесним.

Окремим вектором роботи правоохоронців став захист свободи слова. Після того як журналістка видання "Бабель" заявила про публічні залякування через висвітлення цієї теми, ДБР негайно відреагувало на офіційне звернення та розпочало кримінальне провадження. Відомство ретельно перевірить кожне повідомлення про переслідування медіа та встановить коло причетних осіб.

"Слідчі будуть комунікувати безпосередньо з представником медіа, військовими, — зазначив Директор ДБР, коментуючи неприпустимість тиску на пресу, — тому що тиск та погрози – це неприпустимо".

Юридичною основою для розслідування дій військового керівництва стала стаття про зловживання службовим становищем. Справу офіційно внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Командирам загрожує суворе покарання за перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень, вчинене під час воєнного стану, що призвело до серйозних наслідків.