Государственное бюро расследований взяло под особый контроль дело о гибели мобилизованных бойцов в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" . Об этом сообщает издание "OBOS. UA".

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Глава ведомства Алексей Сухачев заверил общественность в том, что правоохранители подробно изучат работу всего командования воинской части. Следователи не оставят без внимания ни один подозрительный случай, а также отреагируют на открытое давление на работников медиа, пытавшихся разобраться в трагических инцидентах.





Отдельные производства по небоевым потерям в подразделении теперь объединены. Силовики намерены анализировать все зафиксированные летальные случаи в комплексе.

"Дадим оценку действиям каждого командира, — подчеркнул Алексей Сухачев, отметив бескомпромиссность процесса, — действиям всех руководителей подразделения".

Руководитель ГБР обещает, что расследование этих громких событий будет максимально беспристрастным и честным.

Отдельным вектором работы правоохранителей стала защита свободы слова. После того как журналистка издания "Бабель" заявила о публичных запугиваниях из-за освещения этой темы, ГБР немедленно отреагировало на официальное обращение и возбудило уголовное производство. Ведомство тщательно проверит каждое сообщение о преследовании медиа и установит круг причастных.

"Следователи будут коммуницировать непосредственно с представителями медиа, военными, – отметил Директор ГБР, комментируя недопустимость давления на прессу, – потому что давление и угрозы – это недопустимо".

Юридической основой для расследования действий военного руководства стала статья о злоупотреблении служебным положением. Дело официально было внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Командирам грозит суровое наказание за превышение военным должностным лицом власти или полномочий, совершенное во время военного положения, что привело к серьезным последствиям.