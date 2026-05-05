Штурм захлинувся: яке важливе місто РФ так і не змогло захопити, Путін лютує

Півроку без прориву та менше 1% просування: Кремль змінює пріоритети та посилює Покровський напрямок

5 травня 2026, 08:27
Російський наступ на Костянтинівку фактично зайшов у глухий кут, незважаючи на місяці боїв і гучні заяви Москви. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, оцінивши реальні масштаби просування військ РФ.

За їхніми даними, з моменту перших проникнень у жовтні 2025 року російські сили змогли закріпитися лише на близько 10% території міста, а просування на східних околицях становило лише 0,7%. За понад півроку боїв армія РФ так і не досягла значних тактичних успіхів, незважаючи на регулярні заяви про "прориви". Навіть російські військові блогери почали відкрито критикувати завищені звіти командування.

Невдачі фіксуються і сусідніх ділянках. У квітні 2026 року російські підрозділи провели два механізовані штурми в районі Часового Яру, однак і там не змогли змінити ситуацію на свою користь.

На цьому тлі російське командування, схоже, коригує стратегію. Хоча захоплення так званого "пояса фортець", включаючи Костянтинівку, залишається ключовою метою, зусилля зміщуються у бік Покровська. Туди вже перекидаються підрозділи 90-ї танкової дивізії чисельністю до 3 тисяч військовослужбовців.

Американські експерти зазначають, що такі переміщення можуть свідчити про спробу перегрупування та зміни оперативних пріоритетів після затяжних невдач. Однак сам факт зупинки під Костянтинівкою ставить під сумнів здатність російських військ досягти швидкого перелому на цій ділянці фронту.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-4-2026/
