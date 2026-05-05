Штурм захлебнулся: какой важный город РФ так и не сумела захватить, Путин свирепствует

Российское наступление на Константиновку фактически зашло в тупик, несмотря на месяцы боев и громкие заявления Москвы. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, оценив реальные масштабы продвижения войск РФ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По их данным, с момента первых проникновений в октябре 2025 года российские силы смогли закрепиться лишь на около 10% территории города, а продвижение на восточных окраинах составило всего 0,7%. За более чем полгода боев армия РФ так и не добилась значимых тактических успехов, несмотря на регулярные заявления о "прорывах". Даже российские военные блогеры начали открыто критиковать завышенные отчеты командования.

Неудачи фиксируются и на соседних участках. В апреле 2026 года российские подразделения провели два механизированных штурма в районе Часового Яра, однако и там не смогли изменить ситуацию в свою пользу.

На этом фоне российское командование, похоже, корректирует стратегию. Хотя захват так называемого "пояса крепостей", включая Константиновку, остается ключевой целью, усилия смещаются в сторону Покровска. Туда уже перебрасываются подразделения 90-й танковой дивизии численностью до 3 тысяч военнослужащих.

Американские эксперты отмечают, что такие перемещения могут свидетельствовать о попытке перегруппировки и смены оперативных приоритетов после затяжных неудач. Однако сам факт остановки под Константиновкой ставит под сомнение способность российских войск добиться быстрого перелома на этом участке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина идет на зеркальные действия с перемирием: какой козырь Киев хочет выбить у Путина.



