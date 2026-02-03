logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Штурм "пояса фортець" відкладається: у США оцінили реальні терміни нового наступу РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Штурм "пояса фортець" відкладається: у США оцінили реальні терміни нового наступу РФ

Російській армії знадобляться місяці, а можливо й роки, щоб прорватися до Слов'янська з півночі чи сходу

3 лютого 2026, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська як мінімум протягом найближчих кількох місяців не зможуть розпочати повноцінний наземний наступ на так званий "пояс фортець" України з північного чи східного напрямків. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Штурм "пояса фортець" відкладається: у США оцінили реальні терміни нового наступу РФ

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Згідно з оцінкою американських експертів, для виходу до Слов'янська російської армії необхідно або повністю захопити Лиман і просунутися від нього на 14 кілометрів, включаючи форсування річки Сіверський Донець, або подолати близько 30 кілометрів від Сіверська у східному напрямку. Обидва варіанти вимагають значних ресурсів та часу.

В ISW зазначають, що підрозділи 3-ї загальновійськової армії РФ, які діють на північному напрямку, теоретично можуть спробувати атакувати Слов'янськ зі Сходу. Однак це можливо лише у випадку, якщо вони зуміють просунутися швидше, ніж інші російські армії завершать операцію із захоплення Лимана та виходу до Сіверського Дінця.

Аналітики наголошують, що на лиманському напрямку Росія намагається застосовувати нову модель наступальної кампанії, яка передбачає тривале – протягом місяців – виснаження української оборони та логістики перед початком активних наземних дій. Така тактика дозволила РФ досягти порівняно більш швидких поступів під Покровськом і Гуляйполем, проте в районі Лимана її ефективність виявилася значно нижчою.

Повільний темп просування свідчить, що російським військам не вдалося серйозно послабити українську оборону. Для прискорення наступу Кремлю довелося б перекинути додаткові сили, включаючи піхоту та операторів безпілотників, що послабило б позиції РФ на інших ділянках фронту – зокрема під Покровськом чи Куп'янським напрямом.

В ISW наголошують: незважаючи на спроби Кремля переконати Захід у швидкому та легкому захопленні "поясу фортець", наступ на Слов'янськ та сусідні міста може розтягнутися на роки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін придумав, що запропонувати Трампу, щоб той відсунув Україну на другий план.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-2-2026/
