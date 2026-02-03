Штурм «пояса крепостей» откладывается: в США оценили реальные сроки нового наступления РФ

Российские оккупационные войска как минимум в ближайшие несколько месяцев не смогут начать полноценное наземное наступление на так называемый "пояс крепостей" Украины с северного или восточного направлений. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Согласно оценке американских экспертов, для выхода к Славянску российской армии необходимо либо полностью захватить Лиман и продвинуться от него на 14 километров, включая форсирование реки Северский Донец, либо преодолеть около 30 километров от Северска в восточном направлении. Оба варианта требуют значительных ресурсов и времени.

В ISW отмечают, что подразделения 3-й общевойсковой армии РФ, действующие на северском направлении, теоретически могут попытаться атаковать Славянск с востока. Однако это возможно лишь в случае, если они сумеют продвинуться быстрее, чем другие российские армии завершат операцию по захвату Лимана и выходу к Северскому Донцу.

Аналитики подчеркивают, что на лиманском направлении Россия пытается применять новую модель наступательной кампании, предполагающую длительное – на протяжении месяцев – истощение украинской обороны и логистики перед началом активных наземных действий. Такая тактика позволила РФ добиться сравнительно более быстрых продвижений под Покровском и Гуляйполем, однако в районе Лимана её эффективность оказалась значительно ниже.

Медленный темп продвижения свидетельствует о том, что российским войскам не удалось серьезно ослабить украинскую оборону. Для ускорения наступления Кремлю пришлось бы перебросить дополнительные силы, включая пехоту и операторов беспилотников, что ослабило бы позиции РФ на других участках фронта – в частности под Покровском или на Купянском направлении.

В ISW подчёркивают: несмотря на попытки Кремля убедить Запад в быстром и лёгком захвате "пояса крепостей", наступление на Славянск и соседние города может растянуться на годы.

