Шокуючий вчинок: евакуйована українка пече паски для російської армії

Ткачова Марія
Жінка, яку раніше евакуювали з Покровська, наразі співпрацює з російськими військовими та готує для них великодню випічку.
Як українці під окупацією допомагають військовим рф
Про це повідомляє Центр вивчення окупації.
За наявною інформацією, жінка під псевдонімом "Іринка Сахаринка" заявляє, що пече паски для російських військових та цивільних, які залишилися в окупованому місті.
Зокрема, вона повідомила про намір виготовити близько 170 великодніх пасок протягом кількох днів і передати їх представникам окупаційних сил.
Подібні випадки викликають суспільний резонанс, адже йдеться про людей, які раніше проживали на підконтрольній Україні території, але згодом почали підтримувати державу-агресора.
Експерти зазначають, що такі історії демонструють складність вибору в умовах війни, однак водночас підкреслюють важливість усвідомленої позиції кожного.