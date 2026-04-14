Шокирующий поступок: эвакуированная украинка печет пасхи для российской армии
Шокирующий поступок: эвакуированная украинка печет пасхи для российской армии

Эвакуированная из Покровская женщина помогает российским военным

14 апреля 2026, 18:20
Автор:
Ткачова Марія

Женщина, которую ранее эвакуировали из Покровска, сотрудничает с российскими военными и готовит для них пасхальную выпечку.

Как украинцы под оккупацией помогают военным РФ

Об этом сообщает Центр изучения оккупации .

По имеющейся информации, женщина под псевдонимом "Иринка Сахаринка" заявляет, что печет пояса для оставшихся в оккупированном городе российских военных и гражданских.

В частности, она сообщила о намерении изготовить около 170 пасхальных куличей в течение нескольких дней и передать их представителям оккупационных сил.

Подобные случаи вызывают общественный резонанс, ведь речь идет о людях, ранее проживавших на подконтрольной Украине территории, но впоследствии стали поддерживать государство-агрессора.

Эксперты отмечают, что такие истории демонстрируют сложность выбора в условиях войны, однако в то же время подчеркивают важность осознанной позиции каждого.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что главный сержант третьего батальона ТРО 102-й бригады ВСУ Михаил Вовк с позывным "Артист" обратился к украинцам с призывом осознанно сделать выбор по участию в войне.
По его словам, рано или поздно воевать придется, и вопрос только в том, на чьей стороне окажется человек. Он подчеркнул, что сейчас у украинцев еще есть возможность выбирать — служить под сине-желтым флагом в составе Вооруженных сил Украины, с должной подготовкой, командованием и пониманием целей войны. В то же время, по его словам, в случае утраты этой возможности, выбор могут сделать уже без участия самих людей. Сержант подчеркнул, что в случае попадания под контроль россии людей могут использовать в качестве "пушечного мяса" без права выбора, отправляя на новые войны.



Источник: https://t.me/occupation_research_center
