Шокирующий поступок: эвакуированная украинка печет пасхи для российской армии

Ткачова Марія
Женщина, которую ранее эвакуировали из Покровска, сотрудничает с российскими военными и готовит для них пасхальную выпечку.
Как украинцы под оккупацией помогают военным РФ
Об этом сообщает Центр изучения оккупации .
По имеющейся информации, женщина под псевдонимом "Иринка Сахаринка" заявляет, что печет пояса для оставшихся в оккупированном городе российских военных и гражданских.
В частности, она сообщила о намерении изготовить около 170 пасхальных куличей в течение нескольких дней и передать их представителям оккупационных сил.
Подобные случаи вызывают общественный резонанс, ведь речь идет о людях, ранее проживавших на подконтрольной Украине территории, но впоследствии стали поддерживать государство-агрессора.
Эксперты отмечают, что такие истории демонстрируют сложность выбора в условиях войны, однако в то же время подчеркивают важность осознанной позиции каждого.