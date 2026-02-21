Шокуюче викриття: чи знали Лавров та Пєсков про плани Путіна

Британське видання The Guardian з посиланням на оцінки ЦРУ США повідомляє, що про рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України до останнього знало дуже вузьке коло осіб.

Найближчі соратника путіна не знали про плани війни

За даними видання, навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не були поінформовані про конкретні плани вторгнення.

Також не знав про остаточне рішення і тодішній заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який займався переговорами з Україною. Раніше ЗМІ повідомляли, що Козак нібито виступав проти війни та закликав завершити її якомога швидше.

The Guardian зазначає, що за тиждень до вторгнення значна частина російської еліти не мала уявлення про те, що станеться. Один зі співрозмовників видання розповів, що отримав дзвінок від високопосадовця з Кремля зі словами: "Навколо Путіна багато військових, атмосфера напружена, щось відбувається, але ми не знаємо що".

За оцінкою ЦРУ, деталі операції були максимально засекречені й зосереджені в руках вузького кола наближених до президента осіб.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б ританське видання The Guardian описало атмосферу засідання Ради безпеки РФ, яке відбулося 21 лютого 2022 року — за три дні до повномасштабного вторгнення в Україну.

Тоді президент РФ Володимир Путін публічно, під запис камер, збирав згоду членів Радбезу на визнання так званих "ЛДНР". За даними видання, фактично це було погодження на початок війни. Журналісти зазначають, що частина представників російського керівництва виглядала розгубленою. Особливу увагу привернула поведінка директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, який запинався та відповідав невпевнено.

