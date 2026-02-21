Шокуюче викриття: чи знали Лавров та Пєсков про плани Путіна

Рубрики
Ткачова Марія
Британське видання The Guardian з посиланням на оцінки ЦРУ США повідомляє, що про рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України до останнього знало дуже вузьке коло осіб.
Найближчі соратника путіна не знали про плани війни
За даними видання, навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не були поінформовані про конкретні плани вторгнення.
Також не знав про остаточне рішення і тодішній заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який займався переговорами з Україною. Раніше ЗМІ повідомляли, що Козак нібито виступав проти війни та закликав завершити її якомога швидше.
The Guardian зазначає, що за тиждень до вторгнення значна частина російської еліти не мала уявлення про те, що станеться. Один зі співрозмовників видання розповів, що отримав дзвінок від високопосадовця з Кремля зі словами: "Навколо Путіна багато військових, атмосфера напружена, щось відбувається, але ми не знаємо що".
За оцінкою ЦРУ, деталі операції були максимально засекречені й зосереджені в руках вузького кола наближених до президента осіб.