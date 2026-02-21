Британское издание The Guardian со ссылкой на оценки ЦРУ США сообщает, что о решении президента РФ Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины до последнего знало очень узкий круг лиц.

Ближайшие соратники путина не знали о планах войны

По данным издания, даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не были проинформированы о конкретных планах вторжения.

Также не знал об окончательном решении и тогдашний заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак , занимавшийся переговорами с Украиной. Ранее СМИ сообщали, что Козак якобы выступал против войны и призвал завершить ее как можно скорее.

The Guardian отмечает, что за неделю до вторжения значительная часть российской элиты не имела представления о произошедшем. Один из собеседников издания рассказал, что получил звонок от высокопоставленного чиновника из Кремля со словами: "Вокруг Путина много военных, атмосфера напряжена, что-то происходит, но мы не знаем что".

По оценке ЦРУ, детали сделки были максимально засекречены и сосредоточены в руках узкого круга приближенных к президенту лиц.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Guardian описало атмосферу состоявшегося 21 февраля 2022 года заседания Совета безопасности РФ — за три дня до полномасштабного вторжения в Украину.

Тогда президент РФ Владимир Путин публично, под запись камер, собирал согласие членов Совбеза на признание так называемых ЛДНР. По данным издания, фактически это было согласование к началу войны. Журналисты отмечают, что часть представителей российского руководства выглядела растерянной. Особое внимание привлекло поведение директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который запинался и отвечал неуверенно.

