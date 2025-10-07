logo_ukra

Шокуюча знахідка росіянина: як агент Кремля потрапив до лав ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Шокуюча знахідка росіянина: як агент Кремля потрапив до лав ЗСУ

СБУ затримала російського агента, який під виглядом добровольця проник до лав ЗСУ

7 жовтня 2025, 15:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безпеки України спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом викрила чергову спробу агентурного проникнення ФСБ до українських військових структур. У результаті масштабної спецоперації у Львові було затримано громадянина Росії, який вступив до одного з бойових підрозділів Сил оборони, видаючи себе за добровольця.

Шокуюча знахідка росіянина: як агент Кремля потрапив до лав ЗСУ

Росіянин проник до лав ЗСУ

Розслідування встановило, що після потрапляння до підрозділу чоловік почав збирати і передавати розвіддані російській спецслужбі. Зокрема, він коригував ракетні удари по Львівській області, передаючи ФСБ координати місць тимчасової дислокації українських військових, складів і автопарків.


Крім того, шпигун надсилав ворогу геолокації бронеколон та транзитних баз на прикордонних територіях. Для конспірації він використовував три мобільні телефони з різними SIM-картами, зокрема операторів країн Євросоюзу, а зв’язок із куратором підтримував через анонімні чати.

Втім, його діяльність перебувала під контролем українських спецслужб. СБУ задокументувала всі факти передачі даних і затримала агента на гарячому — коли той прийшов до банкомата перевірити переказ коштів із Росії за виконане завдання.

За даними слідства, до вербування цього чоловіка було залучено його рідного брата, який проживає в РФ.

Росіянину повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Харкові суд визнав винним колишнього співробітника територіального центру комплектування Сергія Воловика у вчиненні хуліганства. Йому призначено покарання у вигляді трьох років обмеження волі, повідомляє Суспільне Харків.



https://t.me/SBUkr/15993
