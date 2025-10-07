Шокуюча знахідка росіянина: як агент Кремля потрапив до лав ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Служба безпеки України спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом викрила чергову спробу агентурного проникнення ФСБ до українських військових структур. У результаті масштабної спецоперації у Львові було затримано громадянина Росії, який вступив до одного з бойових підрозділів Сил оборони, видаючи себе за добровольця.
Росіянин проник до лав ЗСУ
Розслідування встановило, що після потрапляння до підрозділу чоловік почав збирати і передавати розвіддані російській спецслужбі. Зокрема, він коригував ракетні удари по Львівській області, передаючи ФСБ координати місць тимчасової дислокації українських військових, складів і автопарків.
Крім того, шпигун надсилав ворогу геолокації бронеколон та транзитних баз на прикордонних територіях. Для конспірації він використовував три мобільні телефони з різними SIM-картами, зокрема операторів країн Євросоюзу, а зв’язок із куратором підтримував через анонімні чати.
Втім, його діяльність перебувала під контролем українських спецслужб. СБУ задокументувала всі факти передачі даних і затримала агента на гарячому — коли той прийшов до банкомата перевірити переказ коштів із Росії за виконане завдання.
За даними слідства, до вербування цього чоловіка було залучено його рідного брата, який проживає в РФ.
Росіянину повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.