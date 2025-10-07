Шокирующая находка россиянина: как агент Кремля попал в ряды ВСУ

Служба безопасности Украины совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом разоблачила очередную попытку агентурного проникновения ФСБ в украинские военные структуры. В результате масштабной спецоперации во Львове был задержан гражданин России, вступивший в одно из боевых подразделений Сил обороны, выдавая себя за добровольца.

Россиянин попал в лавы ВСУ

Расследование установило, что после попадания в подразделение мужчина начал собирать и передавать разведданные российской спецслужбе. В частности, он корректировал ракетные удары по Львовской области, передавая ФСБ координаты мест временной дислокации украинских военных, складов и автопарков.







Кроме того, шпион отправлял врагу геолокации бронеколон и транзитных баз на приграничных территориях. Для конспирации он использовал три мобильных телефона с разными SIM-картами, в том числе операторов стран Евросоюза, а связь с куратором поддерживал через анонимные чаты.

Впрочем, его деятельность была под контролем украинских спецслужб. СБУ задокументировала все факты передачи данных и задержала агента с поличным — когда тот пришел в банкомат проверить перевод средств из России за выполненную задачу.

По данным следствия, к вербовке этого мужчины был привлечен его родной брат, проживающий в РФ.

Россиянину сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей.

Спецоперация проводилась сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

