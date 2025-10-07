Суд, скандал і новий напад: що вирішив суд щодо працівника ТЦК

У Харкові суд визнав винним колишнього співробітника територіального центру комплектування Сергія Воловика у вчиненні хуліганства. Йому призначено покарання у вигляді трьох років обмеження волі, повідомляє Суспільне Харків.

Працівника ТЦК засудили за напад на вчителя

Крім того, суд зобов’язав Воловика виплатити 150 тисяч гривень моральної шкоди потерпілому.

Скандальний інцидент стався 11 травня, коли в мережі з’явилося відео, на якому працівник ТЦК під час перевірки документів ударив чоловіка, який, як згодом з’ясувалося, є вчителем історії з офіційною бронню. Подія викликала широкий суспільний резонанс і обурення, адже силовик застосував фізичну силу без жодних законних підстав.

Поведінка Воловика привернула увагу не лише правоохоронців, а й журналістів. Після сьогоднішнього судового засідання він знову проявив агресію — вибив телефон із рук кореспондента "Суспільного", який попросив прокоментувати вирок.

Тепер колишній працівник ТЦК відповідатиме не лише за напад на вчителя, а й ризикує отримати додаткове провадження за перешкоджання журналістській діяльності.

Рішення суду поки не набрало законної сили.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці завершено досудове розслідування щодо трьох осіб, яких звинувачують у підготовці замовного вбивства високопосадовця Міністерства охорони здоров’я. Обвинувальний акт уже передано до суду, повідомили у прокуратурі Києва.

За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, яка отримала тяжкі травми внаслідок ДТП. На чергуванні того дня був перший заступник Міністра охорони здоров’я, що виконував обов’язки лікаря-анестезіолога.

