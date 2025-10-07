Якого міністра та за що хотіли жорстоко вбити в Києві

У столиці завершено досудове розслідування щодо трьох осіб, яких звинувачують у підготовці замовного вбивства високопосадовця Міністерства охорони здоров’я. Обвинувальний акт уже передано до суду, повідомили у прокуратурі Києва.

План жорстокої помсти

За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, яка отримала тяжкі травми внаслідок ДТП. На чергуванні того дня був перший заступник Міністра охорони здоров’я, що виконував обов’язки лікаря-анестезіолога.

36-річний чоловік і його 22-річна знайома, які були близькими до загиблої, звинувачували лікаря у її смерті. Вважаючи, що він "не врятував" пацієнтку, зловмисники вирішили помститися та організувати його вбивство.

Вони розробили детальний план злочину: знайшли посередника, який мав придбати зброю, та домовилися про зустріч для передачі коштів. Водночас усі їхні дії перебували під контролем оперативників поліції та Служби безпеки України.

Під час спецоперації правоохоронці затримали спільників на гарячому — у момент, коли вони передавали гроші за пістолет, який планували використати як знаряддя злочину.

Справу кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за підготовку умисного вбивства та незаконне поводження зі зброєю. Якщо провину обвинувачених доведуть, їм загрожує тривале позбавлення волі.

