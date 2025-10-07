logo

Какого министра и за что хотели жестоко убить в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Какого министра и за что хотели жестоко убить в Киеве

В Киеве будут судить группу лиц, планировавших покушение на первого заместителя Министра здравоохранения Украины

7 октября 2025, 14:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В столице завершено досудебное расследование в отношении трех лиц, обвиняемых в подготовке заказного убийства высокопоставленного чиновника Министерства здравоохранения. Обвинительный акт уже передан в суд, сообщили в прокуратуре Киева.

Какого министра и за что хотели жестоко убить в Киеве

План жестокой мести

По данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц скончалась женщина, получившая тяжелые травмы в результате ДТП. На дежурстве в тот день был первый заместитель Министра здравоохранения, исполнявший обязанности врача-анестезиолога.

36-летний мужчина и его 22-летняя знакомая, близкие к погибшей, обвиняли врача в ее смерти. Считая, что он не спас пациентку, злоумышленники решили отомстить и организовать его убийство.

Они разработали детальный план преступления: нашли посредника, который должен был приобрести оружие и договорились о встрече для передачи средств. В то же время, все их действия находились под контролем оперативников полиции и Службы безопасности Украины.

Во время спецоперации правоохранители задержали сообщников с поличным — в момент, когда они передавали деньги за пистолет, который планировали использовать как орудие преступления.

Дело квалифицировано по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за подготовку умышленного убийства и незаконное обращение с оружием. Если вину обвиняемых докажут, им грозит длительное лишение свободы.

Источник: https://t.me/UA_National_Police/50675
