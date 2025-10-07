В столице завершено досудебное расследование в отношении трех лиц, обвиняемых в подготовке заказного убийства высокопоставленного чиновника Министерства здравоохранения. Обвинительный акт уже передан в суд, сообщили в прокуратуре Киева.

План жестокой мести

По данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц скончалась женщина, получившая тяжелые травмы в результате ДТП. На дежурстве в тот день был первый заместитель Министра здравоохранения, исполнявший обязанности врача-анестезиолога.

36-летний мужчина и его 22-летняя знакомая, близкие к погибшей, обвиняли врача в ее смерти. Считая, что он не спас пациентку, злоумышленники решили отомстить и организовать его убийство.

Они разработали детальный план преступления: нашли посредника, который должен был приобрести оружие и договорились о встрече для передачи средств. В то же время, все их действия находились под контролем оперативников полиции и Службы безопасности Украины.

Во время спецоперации правоохранители задержали сообщников с поличным — в момент, когда они передавали деньги за пистолет, который планировали использовать как орудие преступления.

Дело квалифицировано по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за подготовку умышленного убийства и незаконное обращение с оружием. Если вину обвиняемых докажут, им грозит длительное лишение свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российский военный из Владивостока, воюющий на территории Украины, записал видеообращение, в котором откровенно рассказал о катастрофических потерях среди личного состава и полном безразличии командования. Его историю опубликовал журналист Юрий Бутусов.