Росіяни в шоці від втрат: про що заявляють

Російський військовий із Владивостока, який воює на території України, записав відеозвернення, у якому відверто розповів про катастрофічні втрати серед особового складу та повну байдужість командування. Його історію опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Шалені втрати рф

За словами солдата, під час штурму населеного пункту Новопіль на межі Донецької та Запорізької областей його рота практично перестала існувати: зі ста бійців живими залишилося лише шестеро. Решта — загинули або зникли безвісти під час невдалого наступу.

Військовий розповів, що серед загиблих — його батько, який також воював на боці РФ. Тіло чоловіка досі не вдалося евакуювати із зони бойових дій. "Мій батько загинув кілька місяців тому — тіло так і не забрали. Ми тут усі просто м’ясо", — каже він у відео.

Також він наголошує на хаотичній та нелюдській тактиці російського командування, за якої спочатку на штурм відправляють кадрових контрактників, а вже після них — засуджених, яких використовують для утримання позицій.

"Це нормально? Контрактник — без судимості, а за мною зеки йшли. Нас просто знищують", — говорить військовий.

Його звернення стало черговим свідченням величезних втрат російських військ на фронті та зростаючого невдоволення серед самих учасників бойових дій, які дедалі частіше відкрито говорять про безглуздість штурмів і знецінення людського життя в армії РФ.

