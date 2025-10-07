Россияне в шоке от потерь: о чем заявляют

Российский военный из Владивостока, воюющий на территории Украины, записал видеообращение, в котором откровенно рассказал о катастрофических потерях среди личного состава и полном безразличии командования. Его историю опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Бешеные потери рф

По словам солдата, во время штурма населенного пункта Новополь на границе Донецкой и Запорожской областей его рота практически перестала существовать: из ста бойцов в живых осталось только шестеро. Остальные погибли или пропали без вести во время неудачного наступления.

Военный рассказал, что среди погибших его отец, также воевавший на стороне РФ. Тело мужчины до сих пор не удалось эвакуировать из зоны боевых действий. "Мой отец погиб несколько месяцев назад – тело так и не забрали. Мы здесь все просто мясо", – говорит он в видео.

Также он отмечает хаотическую и бесчеловечную тактику российского командования, при которой сначала на штурм отправляют кадровых контрактников, а уже после них — осужденных, которые используют для удержания позиций.

"Это нормально? Контрактник — без судимости, а за мной зеки следовали. Нас просто уничтожают", – говорит военный.

Его обращение стало очередным свидетельством огромных потерь российских войск на фронте и растущего недовольства среди участников боевых действий, которые все чаще открыто говорят о бессмысленности штурмов и обесценивании человеческой жизни в армии РФ.

