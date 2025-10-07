logo

Главная Новости Общество Скандалы Суд, скандал и новое нападение: что решил суд в отношении работника ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд, скандал и новое нападение: что решил суд в отношении работника ТЦК

В Харькове осужден бывший работник ТЦК, который во время проверки документов ударил учителя

7 октября 2025, 15:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Харькове суд признал виновным бывшего сотрудника территориального центра комплектования Сергея Воловика в совершении хулиганства. Ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы, сообщает Общественное Харьков.

Суд, скандал и новое нападение: что решил суд в отношении работника ТЦК

Работника ТЦК осудили за нападение на учителя

Кроме того, суд обязал Воловика выплатить 150 тысяч гривен морального ущерба потерпевшему.

Скандальный инцидент произошел 11 мая, когда в сети появилось видео, на котором работник ТЦК во время проверки документов ударил мужчину, который, как впоследствии выяснилось, является учителем истории с официальной бронью. Событие вызвало широкий общественный резонанс и возмущение, ведь силовик применил физическую силу без каких-либо законных оснований.

Поведение Воловика привлекло внимание не только правоохранителей, но и журналистов. После сегодняшнего судебного заседания он снова проявил агрессию – выбил телефон из рук корреспондента "Общественного", попросившего прокомментировать приговор.

Теперь бывший работник ТЦК будет отвечать не только за нападение на учителя, но и рискует получить дополнительное производство за препятствование журналистской деятельности.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице завершено досудебное расследование в отношении трех лиц, обвиняемых в подготовке заказного убийства чиновника Министерства здравоохранения. Обвинительный акт уже передан в суд, сообщили в прокуратуре Киева.
По данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц скончалась женщина, получившая тяжелые травмы в результате ДТП. На дежурстве в тот день был первый заместитель Министра здравоохранения, исполнявший обязанности врача-анестезиолога.



