Суд, скандал и новое нападение: что решил суд в отношении работника ТЦК

В Харькове суд признал виновным бывшего сотрудника территориального центра комплектования Сергея Воловика в совершении хулиганства. Ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы, сообщает Общественное Харьков.

Работника ТЦК осудили за нападение на учителя

Кроме того, суд обязал Воловика выплатить 150 тысяч гривен морального ущерба потерпевшему.

Скандальный инцидент произошел 11 мая, когда в сети появилось видео, на котором работник ТЦК во время проверки документов ударил мужчину, который, как впоследствии выяснилось, является учителем истории с официальной бронью. Событие вызвало широкий общественный резонанс и возмущение, ведь силовик применил физическую силу без каких-либо законных оснований.

Поведение Воловика привлекло внимание не только правоохранителей, но и журналистов. После сегодняшнего судебного заседания он снова проявил агрессию – выбил телефон из рук корреспондента "Общественного", попросившего прокомментировать приговор.

Теперь бывший работник ТЦК будет отвечать не только за нападение на учителя, но и рискует получить дополнительное производство за препятствование журналистской деятельности.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

