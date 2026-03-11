Шокуюча знахідка під час розтину: у тілі військового, переданого з РФ, знайшли гранату

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого українського військового, переданого з Росії в межах репатріаційних заходів, судово-медичні експерти виявили нерозірвану гранату.

Про це повідомив журналістам начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

За його словами, під час огляду тіл, які повертають в Україну в межах обміну, раніше вже знаходили вибухонебезпечні предмети. Проте зазвичай вони лежали у кишенях одягу. Цього разу ситуація виявилася значно небезпечнішою.

Гранату знайшли всередині тіла

Під час розтину експерт поступово проводив стандартну процедуру дослідження. Після огляду черепної та грудної порожнин він перейшов до кінцівок.

Саме тоді під шкірою правого стегна було виявлено вибухонебезпечний предмет.

“Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату”, – розповів Бачинський.

За попередніми даними, граната потрапила до тіла через черевну порожнину, пройшла крізь організм і зупинилася під шкірою стегна.

Евакуація моргу і робота саперів

Після виявлення небезпечного предмета роботу в морзі негайно припинили. Усіх працівників установи евакуювали, а на місце викликали піротехнічну службу.

Фахівці вилучили гранату та транспортували її на спеціальний полігон. Там вибухівку знищили шляхом контрольованого підриву.

Чому вибухівку не виявили раніше

Бачинський зазначив, що через подібні ризики перед проведенням судово-медичних експертиз тіла зазвичай додатково перевіряють піротехніки ДСНС.

Однак у цьому випадку вибуховий пристрій одразу не виявили.

Репатріація тіл загиблих військових

Нагадаємо, що 26 лютого Україна повернула ще 1000 тіл загиблих у межах репатріаційних заходів. За попередньою інформацією російської сторони, вони можуть належати українським військовим.

Після повернення тіл проводяться експертизи для встановлення особи загиблих та обставин їхньої смерті.

