Шокирующая находка при вскрытии: в теле военного, переданного из РФ, нашли гранату

В Черновцах при вскрытии тела погибшего украинского военного, переданного из России в рамках репатриационных мероприятий, судебно-медицинские эксперты обнаружили неразорванную гранату.

Об этом сообщил журналистам начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

По его словам, во время осмотра возвращаемых в Украину тел в рамках обмена ранее уже находили взрывоопасные предметы. Однако обычно они лежали в карманах одежды. На этот раз ситуация оказалась гораздо опаснее.

Гранату обнаружили внутри тела

Во время вскрытия эксперт постепенно проводил стандартную процедуру исследования. После осмотра черепной и грудной пустот он перешел к конечностям.

В это время под кожей правого бедра был обнаружен взрывоопасный предмет.

"Когда эксперт начал вскрытие тела умершего, сделал вскрытие черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату", — рассказал Бачинский.

По предварительным данным, граната попала к телу через брюшную полость, прошла сквозь организм и остановилась под кожей бедра .

Эвакуация морга и работа саперов

После обнаружения опасного предмета работу в морге немедленно прекратили. Всех работников эвакуировали, а на место вызвали пиротехническую службу.

Специалисты изъяли гранату и транспортировали ее на специальный полигон. Там взрывчатку уничтожили путем контролируемого подрыва .

Почему взрывчатку не обнаружили раньше

Бачинский отметил, что из-за подобных рисков перед проведением судебно-медицинских экспертиз тела обычно дополнительно проверяют пиротехники ГСЧС .

Однако в этом случае взрывное устройство сразу не было обнаружено.

Репатриация тел погибших военных

Напомним, что 26 февраля Украина вернула еще 1000 тел погибших в рамках репатриационных мер . По предварительной информации российской стороны, они могут принадлежать украинским военным.

После возвращения тел проводятся экспертизы по установлению личности погибших и обстоятельств их смерти.

