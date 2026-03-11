Шокирующая находка при вскрытии: в теле военного, переданного из РФ, нашли гранату

Рубрики
Проніна Анна
В Черновцах при вскрытии тела погибшего украинского военного, переданного из России в рамках репатриационных мероприятий, судебно-медицинские эксперты обнаружили неразорванную гранату.
В Черновцах во время вскрытия военного тела обнаружили неразорванную гранату
Об этом сообщил журналистам начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.
По его словам, во время осмотра возвращаемых в Украину тел в рамках обмена ранее уже находили взрывоопасные предметы. Однако обычно они лежали в карманах одежды. На этот раз ситуация оказалась гораздо опаснее.
Во время вскрытия эксперт постепенно проводил стандартную процедуру исследования. После осмотра черепной и грудной пустот он перешел к конечностям.
В это время под кожей правого бедра был обнаружен взрывоопасный предмет.
По предварительным данным, граната попала к телу через брюшную полость, прошла сквозь организм и остановилась под кожей бедра .
После обнаружения опасного предмета работу в морге немедленно прекратили. Всех работников эвакуировали, а на место вызвали пиротехническую службу.
Специалисты изъяли гранату и транспортировали ее на специальный полигон. Там взрывчатку уничтожили путем контролируемого подрыва .
Бачинский отметил, что из-за подобных рисков перед проведением судебно-медицинских экспертиз тела обычно дополнительно проверяют пиротехники ГСЧС .
Однако в этом случае взрывное устройство сразу не было обнаружено.
Напомним, что 26 февраля Украина вернула еще 1000 тел погибших в рамках репатриационных мер . По предварительной информации российской стороны, они могут принадлежать украинским военным.
После возвращения тел проводятся экспертизы по установлению личности погибших и обстоятельств их смерти.
