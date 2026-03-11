logo

BTC/USD

69247

ETH/USD

2018.64

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шокирующая находка при вскрытии: в теле военного, переданного из РФ, нашли гранату
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующая находка при вскрытии: в теле военного, переданного из РФ, нашли гранату

В ходе судебно-медицинской экспертизы тела украинского военного, переданного в рамках обмена с Россией, эксперты обнаружили взрывоопасный предмет. Работников морга эвакуировали, а гранату обезвредили саперы.

11 марта 2026, 14:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Черновцах при вскрытии тела погибшего украинского военного, переданного из России в рамках репатриационных мероприятий, судебно-медицинские эксперты обнаружили неразорванную гранату.

Шокирующая находка при вскрытии: в теле военного, переданного из РФ, нашли гранату

В Черновцах во время вскрытия военного тела обнаружили неразорванную гранату

Об этом сообщил журналистам начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

По его словам, во время осмотра возвращаемых в Украину тел в рамках обмена ранее уже находили взрывоопасные предметы. Однако обычно они лежали в карманах одежды. На этот раз ситуация оказалась гораздо опаснее.

Гранату обнаружили внутри тела

Во время вскрытия эксперт постепенно проводил стандартную процедуру исследования. После осмотра черепной и грудной пустот он перешел к конечностям.

В это время под кожей правого бедра был обнаружен взрывоопасный предмет.

"Когда эксперт начал вскрытие тела умершего, сделал вскрытие черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату", — рассказал Бачинский.

По предварительным данным, граната попала к телу через брюшную полость, прошла сквозь организм и остановилась под кожей бедра .

Эвакуация морга и работа саперов

После обнаружения опасного предмета работу в морге немедленно прекратили. Всех работников эвакуировали, а на место вызвали пиротехническую службу.

Специалисты изъяли гранату и транспортировали ее на специальный полигон. Там взрывчатку уничтожили путем контролируемого подрыва .

Почему взрывчатку не обнаружили раньше

Бачинский отметил, что из-за подобных рисков перед проведением судебно-медицинских экспертиз тела обычно дополнительно проверяют пиротехники ГСЧС .

Однако в этом случае взрывное устройство сразу не было обнаружено.

Репатриация тел погибших военных

Напомним, что 26 февраля Украина вернула еще 1000 тел погибших в рамках репатриационных мер . По предварительной информации российской стороны, они могут принадлежать украинским военным.

После возвращения тел проводятся экспертизы по установлению личности погибших и обстоятельств их смерти.

Читайте также в "Комментариях", что кафиры начали применять опасные дроны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости