Окупанти знищують Україну дуже небезпечними дронами: у ЗСУ прямо визнали серйозну загрозу
Окупанти знищують Україну дуже небезпечними дронами: у ЗСУ прямо визнали серйозну загрозу

Це недорогі безпілотники з картону й алюмінію, однак вони можуть переносити смертельну загрозу на значні відстані

На Запорізькому напрямку, поблизу міста Оріхів, бойові дії останнім часом значно посилилися. Російські війська активно застосовують керовані авіабомби (КАБ) та артилерію, намагаючись зруйнувати українські позиції. Однак новою серйозною загрозою стали ударні безпілотники типу "Молнія" — відносно дешеві апарати, здатні долати великі відстані й атакувати навіть у районі Запоріжжя. Водночас українські військові вже навчилися ефективно протидіяти цій загрозі.

Окупанти знищують Україну дуже небезпечними дронами: у ЗСУ прямо визнали серйозну загрозу

Фото: з відкритих джерел

Бійці 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ створили спеціальні екіпажі перехоплення, які займаються пошуком і знищенням ворожих безпілотників. За словами військових, їхня робота нагадує складну комп’ютерну гру, але кожне рішення має реальні наслідки для життя людей на фронті та в тилу.

"Є перехоплення, трішки. Відбиваємо орієнтири, плюс-мінус з якої зони можна летіти і вирушаємо на зустріч. А далі вже візуально — зводимо нашого борта з FPV. Ти маєш знайти, де він летить на карті, вилетіти йому на зустріч і звести його зображення зі своїм", — розповів штурман екіпажу з позивним "Білий". 

Оператори зізнаються, що це справжнє полювання на повітряні цілі. Боєць "Покер" описує процес коротко: "Вилітаєш, шукаєш, знищуєш".

Російські дрони "Молнія" мають доволі просту конструкцію: вони зроблені з картону та алюмінієвих елементів, але можуть нести значний бойовий заряд. За словами сапера "Сторожа", такі апарати часто оснащують протитанковими мінами ТМ або іншими вибуховими пристроями.

Командир підрозділу "Борода" наголошує, що ці безпілотники становлять небезпеку не лише для передової, а й для населених пунктів у глибокому тилу.

Як вже писали "Коментарі", у Європейському Союзі попередньо погодили новий пакет персональних санкцій, який може торкнутися, зокрема, і громадян Росії. Відповідне рішення було ухвалене 11 березня під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який працює у Брюсселі.



