Оккупанты уничтожают Украину очень опасными дронами: в ВСУ прямо признали серьезную угрозу

В Запорожском направлении, вблизи города Орехов, боевые действия в последнее время значительно усилились. Российские войска активно используют управляемые авиабомбы (КАБ) и артиллерию, пытаясь разрушить украинские позиции. Однако новой серьезной угрозой стали ударные беспилотники типа Молния — относительно дешевые аппараты, способные преодолевать большие расстояния и атаковать даже в районе Запорожья. В то же время, украинские военные уже научились эффективно противодействовать этой угрозе.

Фото: из открытых источников

Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ создали специальные экипажи перехвата, занимающиеся поиском и уничтожением вражеских беспилотников. По словам военных, их работа напоминает сложную компьютерную игру, но у каждого решения есть реальные последствия для жизни людей на фронте и в тылу.

"Есть перехват, немного. Отбиваем ориентиры, плюс-минус из какой зоны можно лететь и отправляемся на встречу. А дальше уже визуально – сводим наш борт с FPV. Ты должен найти, где он летит на карте, вылететь ему на встречу и свести его изображение со своим", — рассказал штурман экипажа с позывным "Белый".

Операторы признаются, что это настоящая охота на воздушные цели. Боец "Покер" описывает процесс кратко: "Вылетаешь, ищешь, уничтожаешь".

У российских дронов "Молния" достаточно простая конструкция: они сделаны из картона и алюминиевых элементов, но могут нести значительный боевой заряд. По словам сапера "Сторожа", такие аппараты часто оснащают противотанковыми минами ТМ или другими взрывными устройствами.

Командир подразделения "Борода" подчеркивает, что эти беспилотники представляют опасность не только передовой, но и населенных пунктов в глубоком тылу.

