Шокуюча заява солдата рф: як у російській армії катують і калічать своїх
Шокуюча заява солдата рф: як у російській армії катують і калічать своїх

Учасник СВО заявив про системні побори, погрози та насильство з боку військовослужбовців 143-го мотострілецького полку зс рф

10 січня 2026, 01:40
Автор:
Ткачова Марія

Учасник СВО заявив про системні вимагання грошей, погрози фізичною розправою та жорстоке насильство з боку військовослужбовців 143-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї гвардійської загальновійськової армії зс рф.

Шокуюча заява солдата рф: як у російській армії катують і калічать своїх

Ставлення до солдатів в армії рф

За його словами, у збірному пункті СОЧ у селі Сергіївка Приморського краю від нього вимагали гроші, погрожуючи побиттям, відправленням на передову та "обнуленням". У результаті, як стверджує чоловік, він був змушений передати 300 тисяч рублів.

Під час одного з конфліктів, за його твердженням, його жорстоко побили, унаслідок чого він втратив око. Він зазначив, що за умови своєчасної медичної допомоги наслідки могли бути менш тяжкими. Також чоловік заявив, що після інциденту погрози на його адресу не припинилися.

У своїй заяві він назвав позивні осіб, яких вважає причетними до насильства, зокрема "Отморозок", "Баш" і "Якудза". За його словами, ці військовослужбовці продовжують тиснути на нього навіть після отриманих травм.

Приморський активіст Максим Чихунов повідомив про наявність додаткових відеоматеріалів, на яких, за його словами, зафіксовані порушення у збірному пункті. Також він заявив, що родичі військовослужбовців, які перебувають у розташуванні частини, домовилися про зустріч із начальником штабу — заступником командувача 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, гвардії генерал-майором Василем Колчиним.

Під час зустрічі планується обговорити можливі злочини, дії командування 143-го мотострілецького полку, а також діяльність командира груп розшуку з позивним "Создатель". За словами активіста, від результатів цієї зустрічі залежить подальше оприлюднення інформації про ймовірні порушення у підрозділі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Максим Жорін виступив із публічною заявою, у якій застеріг від недооцінки російської армії та закликав тверезо оцінювати можливості противника.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus/26035
