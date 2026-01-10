Максим Жорін вийшов з тривожною заявою: нічого смішного тут немає

Максим Жорін виступив із публічною заявою, у якій застеріг від недооцінки російської армії та закликав тверезо оцінювати можливості противника.

Максим Жорін про армію рф

За його словами, з перших днів війни в українському суспільстві сформувалося хибне уявлення про слабкість ворога. Він зазначив, що середньостатистична піхота рф справді має низький рівень підготовки, однак росія ніколи не робила ставку на якість особового складу.

Жорін наголосив, що російська армія компенсує нестачу якості кількістю, озброєнням та матеріальним забезпеченням. Окремо він звернув увагу на розвиток безпілотних технологій у рф та масштаби їх застосування на фронті.

Також він критично оцінив публічні насмішки над російськими розробками, зокрема на тлі масових відключень електроенергії, зазначивши, що така реакція є щонайменше дивною і не відповідає реальній ситуації.

У своїй заяві Жорін підкреслив, що росія веде війну проти України вже 12 років, з яких чотири роки — у форматі повномасштабної, інтенсивної та масштабної війни. За цей час противник, за його словами, розвиває технології, вдосконалює тактику і, на жаль, просувається вперед.

Максим Жорін наголосив, що в цій ситуації немає підстав для легковажного ставлення або іронії, адже йдеться про системну і тривалу загрозу для держави.

