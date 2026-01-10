logo_ukra

Куди влаштувалася працювати дочка Путіна Марія Воронцова
Куди влаштувалася працювати дочка Путіна Марія Воронцова

Дочка Володимира Путіна Марія Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському державному університеті

10 січня 2026, 00:52
Автор:
Ткачова Марія

Марія воронцова очолила медичний науково-освітній інститут, створений на базі московського державного університету. Про це повідомили в університеті.

Куди влаштувалася працювати дочка Путіна Марія Воронцова

Зазначається, що інститут об’єднує факультет фундаментальної медицини, центр регенеративної медицини, а також університетську клініку з консультативно-діагностичним відділенням і стаціонаром. Саме факультет фундаментальної медицини раніше закінчила воронцова.

За освітою марія воронцова є лікарем-ендокринологом. До призначення на посаду директорки вона вже працювала в цьому інституті, але на іншій посаді.

Воронцова є старшою дочкою путіна і народилася у 1985 році. Він публічно не визнає родинні зв’язки з нею та ще однією дочкою, катериною тихоновою, уникаючи прямого підтвердження і називаючи їх "цими жінками".

Джерело: http://fbm.msu.ru/faculty-life/news/detail/?ELEMENT_ID=22233
