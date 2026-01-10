Куди влаштувалася працювати дочка Путіна Марія Воронцова

Марія воронцова очолила медичний науково-освітній інститут, створений на базі московського державного університету. Про це повідомили в університеті.

Дочка Путіна Марія Воронцова

Зазначається, що інститут об’єднує факультет фундаментальної медицини, центр регенеративної медицини, а також університетську клініку з консультативно-діагностичним відділенням і стаціонаром. Саме факультет фундаментальної медицини раніше закінчила воронцова.

За освітою марія воронцова є лікарем-ендокринологом. До призначення на посаду директорки вона вже працювала в цьому інституті, але на іншій посаді.

Воронцова є старшою дочкою путіна і народилася у 1985 році. Він публічно не визнає родинні зв’язки з нею та ще однією дочкою, катериною тихоновою, уникаючи прямого підтвердження і називаючи їх "цими жінками".

