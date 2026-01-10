Українські військові прокоментували іноземних найманців на Донеччині: про що це свідчить

Рубрики
Ткачова Марія
Старший лейтенант сил оборони з позивним "Алекс" повідомив про суттєве збільшення кількості іноземних найманців у складі підрозділів противника на Покровському та Добропільському напрямках.
Іноземні найманці у війні проти України
За його словами, протягом останніх кількох місяців у бойових порядках російських військ фіксується активна присутність найманців з країн Африки та Латинської Америки. Офіцер зазначив, що ці підрозділи зазнають значних втрат на полі бою та часто демонструють низький рівень підготовки й орієнтації в бойових умовах.
На думку "Алекса", залучення іноземних найманців свідчить про те, що Покровський та Добропільський напрямки залишаються одними з найважчих і водночас найпріоритетніших для противника, попри наявність у нього значних ресурсів.
Офіцер наголосив, що національне походження найманців не має жодного значення, оскільки всі ворожі сили на цих напрямках знищуються Силами оборони України незалежно від складу підрозділів.