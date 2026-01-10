logo_ukra

Українські військові прокоментували іноземних найманців на Донеччині: про що це свідчить

Старший лейтенант сил оборони «Алекс» заявив про зростання кількості іноземних найманців у підрозділах противника на Покровському та Добропільському напрямках

10 січня 2026, 00:25
Ткачова Марія

Старший лейтенант сил оборони з позивним "Алекс" повідомив про суттєве збільшення кількості іноземних найманців у складі підрозділів противника на Покровському та Добропільському напрямках.

Українські військові прокоментували іноземних найманців на Донеччині: про що це свідчить

Іноземні найманці у війні проти України

За його словами, протягом останніх кількох місяців у бойових порядках російських військ фіксується активна присутність найманців з країн Африки та Латинської Америки. Офіцер зазначив, що ці підрозділи зазнають значних втрат на полі бою та часто демонструють низький рівень підготовки й орієнтації в бойових умовах.

На думку "Алекса", залучення іноземних найманців свідчить про те, що Покровський та Добропільський напрямки залишаються одними з найважчих і водночас найпріоритетніших для противника, попри наявність у нього значних ресурсів.

Офіцер наголосив, що національне походження найманців не має жодного значення, оскільки всі ворожі сили на цих напрямках знищуються Силами оборони України незалежно від складу підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Олександр Нотевський виступив із публічною заявою, у якій жорстко розкритикував дії влади в Києві під час кризи, пов’язаної з російськими обстрілами та відключенням електроенергії й опалення.
У своїй заяві він назвав ситуацію у столиці прикладом управлінського хаосу на всіх рівнях влади, у якому змушені жити кияни. За його словами, поява міського голови у Києві наприкінці дня не мала практичного впливу на подолання кризи, окрім зменшення інформаційної паніки. Окремо Нотевський розкритикував народну депутатку, обрану на мажоритарному окрузі у Києві. Він заявив, що її публічна активність за день звелася до поширення неправдивої інформації про перебування мера у відпустці та подальшої публічної комунікації без реальної користі для міста. Також він поставив під сумнів ефективність її представництва інтересів столиці у парламенті.



Джерело: https://t.me/officer_33/6624
