Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алексом" сообщил о существенном увеличении количества иностранных наемников в составе подразделений противника на Покровском и Добропольском направлениях.

Иностранные наемники на войне против Украины

По его словам, за последние несколько месяцев в боевых порядках российских войск фиксируется активное присутствие наемников из стран Африки и Латинской Америки. Офицер отметил, что эти подразделения несут значительные потери на поле боя и часто демонстрируют низкий уровень подготовки и ориентации в боевых условиях.

По мнению "Алекса", привлечение иностранных наемников свидетельствует о том, что Покровское и Добропольское направления остаются одними из самых тяжелых и одновременно приоритетных для противника, несмотря на наличие у него значительных ресурсов.

Офицер подчеркнул, что национальное происхождение наемников не имеет никакого значения, поскольку все вражеские силы по этим направлениям уничтожаются Силами обороны Украины независимо от состава подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Александр Нотевский выступил с публичным заявлением, в котором жестко раскритиковал действия властей в Киеве во время кризиса, связанного с российскими обстрелами и отключением электроэнергии и отопления.

В своем заявлении он назвал ситуацию в столице примером управленческого хаоса на всех уровнях власти, в котором вынуждены жить киевляне. По его словам, появление городского головы в Киеве в конце дня не имело практического влияния на преодоление кризиса, кроме уменьшения информационной паники. Отдельно Нотевский подверг критике народную депутатку, избранную на мажоритарном округе в Киеве. Он заявил, что ее публичная активность за день свелась к распространению ложной информации о пребывании мэра в отпуске и последующей публичной коммуникации без реальной пользы для города. Также он подверг сомнению эффективность ее представительства интересов столицы в парламенте.

