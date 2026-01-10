Украинские военные прокомментировали иностранных наемников в Донецкой области: о чем это свидетельствует

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алексом" сообщил о существенном увеличении количества иностранных наемников в составе подразделений противника на Покровском и Добропольском направлениях.
Иностранные наемники на войне против Украины
По его словам, за последние несколько месяцев в боевых порядках российских войск фиксируется активное присутствие наемников из стран Африки и Латинской Америки. Офицер отметил, что эти подразделения несут значительные потери на поле боя и часто демонстрируют низкий уровень подготовки и ориентации в боевых условиях.
По мнению "Алекса", привлечение иностранных наемников свидетельствует о том, что Покровское и Добропольское направления остаются одними из самых тяжелых и одновременно приоритетных для противника, несмотря на наличие у него значительных ресурсов.
Офицер подчеркнул, что национальное происхождение наемников не имеет никакого значения, поскольку все вражеские силы по этим направлениям уничтожаются Силами обороны Украины независимо от состава подразделений.