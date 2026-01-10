Мария Воронцова возглавила медицинский научно-образовательный институт, созданный на базе московского государственного университета. Об этом сообщили в университете.

Дочка Путина Мария Воронцова

Институт объединяет факультет фундаментальной медицины, центр регенеративной медицины, а также университетскую клинику с консультативно-диагностическим отделением и стационаром. Именно факультет фундаментальной медицины раньше окончила Воронцова.

По образованию мария воронцова является врачом-эндокринологом. До назначения на должность директора она уже работала в этом институте, но на другой должности.

Воронцова старшая дочь Путина и родилась в 1985 году. Он публично не признает родственные связи с ней и еще одной дочерью, Екатериной Тиховой, избегая прямого подтверждения и называя их "этими женщинами".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс" сообщил о существенном увеличении количества иностранных наемников в составе подразделений противника на Покровском и Добропольском направлениях.

По его словам, за последние несколько месяцев в боевых порядках российских войск фиксируется активное присутствие наемников из стран Африки и Латинской Америки. Офицер отметил, что эти подразделения несут значительные потери на поле боя и часто демонстрируют низкий уровень подготовки и ориентации в боевых условиях. По мнению "Алекса", привлечение иностранных наемников свидетельствует о том, что Покровское и Добропольское направления остаются одними из самых тяжелых и одновременно приоритетных для противника, несмотря на наличие у него значительных ресурсов.

