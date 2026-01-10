logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Куда устроилась работать дочь Путина Мария Воронцова
commentss НОВОСТИ Все новости

Куда устроилась работать дочь Путина Мария Воронцова

Дочь Владимира Путина Мария Воронцова возглавила медицинский научно-образовательный институт при Московском государственном университете

10 января 2026, 00:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мария Воронцова возглавила медицинский научно-образовательный институт, созданный на базе московского государственного университета. Об этом сообщили в университете.

Куда устроилась работать дочь Путина Мария Воронцова

Дочка Путина Мария Воронцова

Институт объединяет факультет фундаментальной медицины, центр регенеративной медицины, а также университетскую клинику с консультативно-диагностическим отделением и стационаром. Именно факультет фундаментальной медицины раньше окончила Воронцова.

По образованию мария воронцова является врачом-эндокринологом. До назначения на должность директора она уже работала в этом институте, но на другой должности.

Воронцова старшая дочь Путина и родилась в 1985 году. Он публично не признает родственные связи с ней и еще одной дочерью, Екатериной Тиховой, избегая прямого подтверждения и называя их "этими женщинами".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс" сообщил о существенном увеличении количества иностранных наемников в составе подразделений противника на Покровском и Добропольском направлениях.
По его словам, за последние несколько месяцев в боевых порядках российских войск фиксируется активное присутствие наемников из стран Африки и Латинской Америки. Офицер отметил, что эти подразделения несут значительные потери на поле боя и часто демонстрируют низкий уровень подготовки и ориентации в боевых условиях. По мнению "Алекса", привлечение иностранных наемников свидетельствует о том, что Покровское и Добропольское направления остаются одними из самых тяжелых и одновременно приоритетных для противника, несмотря на наличие у него значительных ресурсов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://fbm.msu.ru/faculty-life/news/detail/?ELEMENT_ID=22233
Теги:

Новости

Все новости