Максим Жорин вышел с тревожным заявлением: ничего смешного здесь нет

Максим Жорин выступил с публичным заявлением, в котором предостерег недооценку российской армии и призвал трезво оценивать возможности противника.

Максим Жорин про армию рф

По его словам, с первых дней войны в украинском обществе сформировалось ошибочное представление о слабости врага. Он отметил, что среднестатистическая пехота России действительно имеет низкий уровень подготовки, однако россия никогда не делала ставку на качество личного состава.

Жорин подчеркнул, что российская армия компенсирует нехватку качества количеством, вооружением и материальным обеспечением. Отдельно он обратил внимание на развитие беспилотных технологий в России и масштабы их применения на фронте.

Также он критически оценил публичные насмешки над российскими разработками, в частности на фоне массовых отключений электроэнергии, отметив, что такая реакция является по меньшей мере странной и не соответствует реальной ситуации.

В своем заявлении Жорин подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины уже 12 лет, из которых четыре года — в формате полномасштабной, интенсивной и масштабной войны. За это время противник, по его словам, развивает технологии, усовершенствует тактику и, к сожалению, продвигается вперед.

Максим Жорин подчеркнул, что в этой ситуации нет оснований для легкомысленного отношения или иронии, поскольку речь идет о системной и длительной угрозе для государства.

