Шокирующее заявление солдата РФ: как в русской армии пытают и калечат своих

Участник СВО заявил о системных требованиях денег, угрозах физической расправой и жестоком насилии со стороны военнослужащих 143-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии из России.

Отношение к солдатам в армии рф

По его словам, в сборном пункте СОЧ в селе Сергеевка Приморского края от него требовали деньги, угрожая избиением, отправкой на передовую и "обнулением". В результате, как утверждает мужчина, он вынужден был передать 300 тысяч рублей.

Во время одного из конфликтов, по его утверждению, его жестоко избили, в результате чего он потерял глаз. Он отметил, что при своевременной медицинской помощи последствия могли быть менее тяжелыми. Также мужчина заявил, что после инцидента угрозы в его адрес не прекратились.

В своем заявлении он назвал позывные лиц, которых считает причастными к насилию, в частности, "Отморозок", "Баш" и "Якудза". По его словам, эти военнослужащие продолжают давить на него даже после полученных травм.

Приморский активист Максим Чихунов сообщил о наличии дополнительных видеоматериалов, на которых, по его словам, зафиксированы нарушения в сборном пункте. Также он заявил, что находящиеся в расположении части родственники военнослужащих договорились о встрече с начальником штаба — заместителем командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, гвардии генерал-майором Василием Колчиным.

Во время встречи планируется обсудить возможные преступления, действия командования 143 мотострелкового полка, а также деятельность командира групп розыска с позывным "Создателем". По словам активиста, от результатов этой встречи зависит дальнейшее обнародование информации о возможных нарушениях в подразделении.

