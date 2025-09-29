Шокуюча схема: із України намагалися продати артилерію українських сил оборони до рф

Служба безпеки України попередила незаконне вивезення з держави стратегічно важливих комплектуючих до корабельних артилерійських систем, вартість яких оцінюється у майже 1,5 мільйона доларів США.

Продаж зброї до рф

Слідство встановило, що оборудку організував підприємець із Миколаєва. Використовуючи воєнний хаос, він заволодів зразками озброєння, серед яких — шестиствольні автомати АО-18 та універсальні установки АК-176М. Ці системи встановлюються на бойові кораблі для відбиття атак швидкісних цілей, зокрема безпілотників і крилатих ракет.

Щоб приховати контрабанду, ділок сховав артилерію у спеціально виготовлених контейнерах, які ззовні виглядали як звичайні бойлери для води. Планувалося, що вантаж під виглядом легального обладнання відправлять на афілійовані підприємства у країнах ЄС та Південно-Східної Азії, після чого він мав потрапити до росії. Для легалізації схеми підприємець підписав фіктивні контракти з підконтрольними іноземними структурами.

Втім, співробітники СБУ викрили його ще на етапі підготовки та затримали. Під час обшуків на складах і в офісах вилучили замасковані артилерійські установки, комплектуючі до військових катерів та підроблену документацію. Все вилучене буде передано для потреб Сил оборони.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у готуванні до контрабанди зброї, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, слідчі СБУ встановлюють усіх причетних до злочину. Оперативні заходи проводилися в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

