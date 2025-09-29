logo_ukra

Блогерша Стужук отримала підозру завдяки ГУР МО: чим відмітилася
commentss НОВИНИ Всі новини

Блогерша Стужук отримала підозру завдяки ГУР МО: чим відмітилася

У Києві блогерку підозрюють в ухиленні від сплати понад 11 млн грн податків

29 вересня 2025, 14:37
Автор:
Ткачова Марія

Детективи Бюро економічної безпеки у столиці викрили популярну Insta-блогерку на систематичному ухиленні від сплати податків. Жінці вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.                                 

Блогерша Стужук отримала підозру завдяки ГУР МО: чим відмітилася

Блогерка Анастасія Стужук

За матеріалами слідства, протягом останніх п’яти років вона отримувала значні суми від рекламних інтеграцій у соціальних мережах. Гроші регулярно надходили на її банківські рахунки, однак у податкових деклараціях ці доходи відсутні. У такий спосіб держава недоотримала понад 11 мільйонів гривень обов’язкових платежів.                                 

Підставою для відкриття провадження стали дані Державної служби фінансового моніторингу. Зокрема, розслідування було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виявили підозрілі фінансові операції.                                                                                                    


Блогерша Стужук отримала підозру завдяки ГУР МО: чим відмітилася - фото 2

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — "Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів". Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.                   

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Китаї колишнього міністра сільського господарства та сільських справ, а також секретаря парткому Тан Женьцзяня визнали винним у масштабному хабарництві. Суд виніс вирок — смертна кара з відтермінуванням виконання на два роки. Додатково йому призначено довічне позбавлення політичних прав і повну конфіскацію особистого майна.



Джерело: https://esbu.gov.ua/news/ukhylennia-vid-splaty-11-mln-hrn-podatkiv-beb-u-kyievi-povidomylo-pro-pidozru-vidomii-insta-blohertsi?v=68da3cd33f365
