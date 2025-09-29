Блогерша Стужук получила подозрение благодаря ГУР МО: чем отметилась

Детективы Бюро экономической безопасности в столице разоблачили популярную Insta-блогерку на систематическом уклонении от уплаты налогов. Женщине уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Блоггерша Анастасия Стужук

По материалам следствия, за последние пять лет она получала значительные суммы от рекламных интеграций в социальных сетях. Деньги регулярно поступали на банковские счета, однако в налоговых декларациях эти доходы отсутствуют. Таким образом, государство недополучило более 11 миллионов гривен обязательных платежей.

Основанием для открытия производства явились данные Государственной службы финансового мониторинга. В частности, расследование было инициировано сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, выявившими подозрительные финансовые операции.







В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — "Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей". Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

