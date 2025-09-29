logo

Блогерша Стужук получила подозрение благодаря ГУР МО: чем отметилась

В Киеве блоггера подозревают в уклонении от уплаты более 11 млн грн налогов

29 сентября 2025, 14:37
Детективы Бюро экономической безопасности в столице разоблачили популярную Insta-блогерку на систематическом уклонении от уплаты налогов. Женщине уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Блогерша Стужук получила подозрение благодаря ГУР МО: чем отметилась

Блоггерша Анастасия Стужук

По материалам следствия, за последние пять лет она получала значительные суммы от рекламных интеграций в социальных сетях. Деньги регулярно поступали на банковские счета, однако в налоговых декларациях эти доходы отсутствуют. Таким образом, государство недополучило более 11 миллионов гривен обязательных платежей.

Основанием для открытия производства явились данные Государственной службы финансового мониторинга. В частности, расследование было инициировано сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, выявившими подозрительные финансовые операции.                                                   


Блогерша Стужук получила подозрение благодаря ГУР МО: чем отметилась - фото 2

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — "Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей". Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.                                                        

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Китае бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел, а также секретаря парткома Тан Жэньцзяня признали виновным в масштабной взяточничестве. Суд вынес приговор – смертная казнь с отсрочкой исполнения на два года. Дополнительно ему назначено пожизненное лишение политических прав и полная конфискация личного имущества.



Источник: https://esbu.gov.ua/news/ukhylennia-vid-splaty-11-mln-hrn-podatkiv-beb-u-kyievi-povidomylo-pro-pidozru-vidomii-insta-blohertsi?v=68da3cd33f365
