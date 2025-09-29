logo_ukra

BTC/USD

112162

ETH/USD

4121.75

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Екс-міністра приговорили до смертної кари
commentss НОВИНИ Всі новини

Екс-міністра приговорили до смертної кари

У Китаї екс-міністра засудили до смертної кари за масштабну корупцію

29 вересня 2025, 14:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Китаї колишнього міністра сільського господарства та сільських справ, а також секретаря парткому Тан Женьцзяня визнали винним у масштабному хабарництві. Суд виніс вирок — смертна кара з відтермінуванням виконання на два роки. Додатково йому призначено довічне позбавлення політичних прав і повну конфіскацію особистого майна.

Екс-міністра приговорили до смертної кари

Китайський екс-міністр

За даними слідства, чиновник упродовж 2007–2024 років, перебуваючи на різних державних посадах, отримував хабарі у вигляді готівки та майна на суму понад 268 мільйонів юанів, що еквівалентно майже 37,6 мільйона доларів США.

Агентство Reuters відзначає, що розслідування у справі Тан Женьцзяня просувалося надзвичайно швидкими темпами, що є нетиповим для подібних процесів у КНР. Журналісти нагадують: раніше під слідством через корупційні скандали опинилися й високопоставлені військові — зокрема міністр оборони Лі Шанфу та його попередник Вей Фенхе.

Цей вирок розглядається як частина масштабної антикорупційної кампанії китайської влади, спрямованої на демонстрацію жорсткої позиції Пекіна щодо зловживань у вищих ешелонах влади.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різким попередженням на Варшавському форумі безпеки, наголосивши, що Європа не може більше жити в ілюзіях мирного часу. Він підкреслив: головне завдання для політичних лідерів сьогодні — донести до суспільства і союзників із трансатлантичної спільноти, що війна вже триває.
За словами польського прем’єра, це протистояння має нову форму і не схоже на класичні війни минулих десятиліть. Попри це, воно вимагає однакового рівня мобілізації та усвідомлення небезпеки. "Ми цього не прагнули, нам це не подобається, але ми маємо справу з війною нового типу", — зазначив він.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ts.cn/xwzx/gnxw/202509/t20250928_30872811.shtml?utm_source=chatgpt.com
Теги:

Новини

Всі новини