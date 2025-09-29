Екс-міністра приговорили до смертної кари

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Китаї колишнього міністра сільського господарства та сільських справ, а також секретаря парткому Тан Женьцзяня визнали винним у масштабному хабарництві. Суд виніс вирок — смертна кара з відтермінуванням виконання на два роки. Додатково йому призначено довічне позбавлення політичних прав і повну конфіскацію особистого майна.
Китайський екс-міністр
За даними слідства, чиновник упродовж 2007–2024 років, перебуваючи на різних державних посадах, отримував хабарі у вигляді готівки та майна на суму понад 268 мільйонів юанів, що еквівалентно майже 37,6 мільйона доларів США.
Агентство Reuters відзначає, що розслідування у справі Тан Женьцзяня просувалося надзвичайно швидкими темпами, що є нетиповим для подібних процесів у КНР. Журналісти нагадують: раніше під слідством через корупційні скандали опинилися й високопоставлені військові — зокрема міністр оборони Лі Шанфу та його попередник Вей Фенхе.
Цей вирок розглядається як частина масштабної антикорупційної кампанії китайської влади, спрямованої на демонстрацію жорсткої позиції Пекіна щодо зловживань у вищих ешелонах влади.