Екс-міністра приговорили до смертної кари

У Китаї колишнього міністра сільського господарства та сільських справ, а також секретаря парткому Тан Женьцзяня визнали винним у масштабному хабарництві. Суд виніс вирок — смертна кара з відтермінуванням виконання на два роки. Додатково йому призначено довічне позбавлення політичних прав і повну конфіскацію особистого майна.

За даними слідства, чиновник упродовж 2007–2024 років, перебуваючи на різних державних посадах, отримував хабарі у вигляді готівки та майна на суму понад 268 мільйонів юанів, що еквівалентно майже 37,6 мільйона доларів США.

Агентство Reuters відзначає, що розслідування у справі Тан Женьцзяня просувалося надзвичайно швидкими темпами, що є нетиповим для подібних процесів у КНР. Журналісти нагадують: раніше під слідством через корупційні скандали опинилися й високопоставлені військові — зокрема міністр оборони Лі Шанфу та його попередник Вей Фенхе.

Цей вирок розглядається як частина масштабної антикорупційної кампанії китайської влади, спрямованої на демонстрацію жорсткої позиції Пекіна щодо зловживань у вищих ешелонах влади.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різким попередженням на Варшавському форумі безпеки, наголосивши, що Європа не може більше жити в ілюзіях мирного часу. Він підкреслив: головне завдання для політичних лідерів сьогодні — донести до суспільства і союзників із трансатлантичної спільноти, що війна вже триває.

За словами польського прем’єра, це протистояння має нову форму і не схоже на класичні війни минулих десятиліть. Попри це, воно вимагає однакового рівня мобілізації та усвідомлення небезпеки. "Ми цього не прагнули, нам це не подобається, але ми маємо справу з війною нового типу", — зазначив він.

