У Європі розпочалася війна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різким попередженням на Варшавському форумі безпеки, наголосивши, що Європа не може більше жити в ілюзіях мирного часу. Він підкреслив: головне завдання для політичних лідерів сьогодні — донести до суспільства і союзників із трансатлантичної спільноти, що війна вже триває.

Заява Дональда Туска

За словами польського прем’єра, це протистояння має нову форму і не схоже на класичні війни минулих десятиліть. Попри це, воно вимагає однакового рівня мобілізації та усвідомлення небезпеки. "Ми цього не прагнули, нам це не подобається, але ми маємо справу з війною нового типу", — зазначив він.

Туск окреслив виклики, які стоять перед європейськими державами, зокрема зростання воєнних загроз, кібератак та дезінформації. Він наголосив, що лише спільні дії та єдність Заходу можуть стати надійним щитом перед агресивними діями, що походять із Росії.

Польський прем’єр підсумував, що Європа має швидко змінити підхід до власної безпеки: від політики відкладених рішень і компромісів перейти до рішучих кроків із посилення оборони, підтримки України та зміцнення трансатлантичної єдності.

