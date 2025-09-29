logo_ukra

BTC/USD

112162

ETH/USD

4121.75

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Європі розпочалася війна
commentss НОВИНИ Всі новини

У Європі розпочалася війна

Туск: Європа вже фактично перебуває у стані війни

29 вересня 2025, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різким попередженням на Варшавському форумі безпеки, наголосивши, що Європа не може більше жити в ілюзіях мирного часу. Він підкреслив: головне завдання для політичних лідерів сьогодні — донести до суспільства і союзників із трансатлантичної спільноти, що війна вже триває.

У Європі розпочалася війна

Заява Дональда Туска

За словами польського прем’єра, це протистояння має нову форму і не схоже на класичні війни минулих десятиліть. Попри це, воно вимагає однакового рівня мобілізації та усвідомлення небезпеки. "Ми цього не прагнули, нам це не подобається, але ми маємо справу з війною нового типу", — зазначив він.

Туск окреслив виклики, які стоять перед європейськими державами, зокрема зростання воєнних загроз, кібератак та дезінформації. Він наголосив, що лише спільні дії та єдність Заходу можуть стати надійним щитом перед агресивними діями, що походять із Росії.

Польський прем’єр підсумував, що Європа має швидко змінити підхід до власної безпеки: від політики відкладених рішень і компромісів перейти до рішучих кроків із посилення оборони, підтримки України та зміцнення трансатлантичної єдності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла під час повномасштабної війни, перед загибеллю утримували у жорстоких умовах у російських слідчих ізоляторах. Про це повідомило "Слідство.Інфо", яке отримало доступ до російських документів та свідчень військовополонених.
За офіційними даними РФ, Рощина померла 19 вересня 2024 року у СІЗО №3 міста Кизел Пермського краю. Туди її перевезли за вісім днів до смерті. Українські полонені, які утримувалися поруч, підтвердили цю інформацію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/1971156672157745371
Теги:

Новини

Всі новини