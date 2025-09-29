logo

В Европе началась война
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе началась война

Туск: Европа уже фактически находится в состоянии войны

29 сентября 2025, 14:15
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением на Варшавском форуме безопасности, отметив, что Европа не может больше жить в иллюзиях мирного времени. Он подчеркнул: главная задача для политических лидеров сегодня — донести до общества и союзников из трансатлантического сообщества, что война уже продолжается.

В Европе началась война

Заявление Дональда Туска

По словам польского премьера, это противостояние имеет новую форму и не похоже на классические войны прошлых десятилетий. Тем не менее, оно требует одинакового уровня мобилизации и осознания опасности. "Мы этого не стремились, нам это не нравится, но мы имеем дело с войной нового типа", — отметил он.

Туск очертил вызовы, стоящие перед европейскими государствами, в частности, рост военных угроз, кибератак и дезинформации. Он подчеркнул, что только совместные действия и единство Запада могут стать надежным щитом перед агрессивными действиями из России.

Польский премьер подытожил, что Европа должна быстро изменить подход к собственной безопасности: от политики отложенных решений и компромиссов перейти к решительным шагам по усилению обороны, поддержке Украины и укреплению трансатлантического единства.

Источник: https://x.com/donaldtusk/status/1971156672157745371
