В Европе началась война

Ткачова Марія
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением на Варшавском форуме безопасности, отметив, что Европа не может больше жить в иллюзиях мирного времени. Он подчеркнул: главная задача для политических лидеров сегодня — донести до общества и союзников из трансатлантического сообщества, что война уже продолжается.
Заявление Дональда Туска
По словам польского премьера, это противостояние имеет новую форму и не похоже на классические войны прошлых десятилетий. Тем не менее, оно требует одинакового уровня мобилизации и осознания опасности. "Мы этого не стремились, нам это не нравится, но мы имеем дело с войной нового типа", — отметил он.
Туск очертил вызовы, стоящие перед европейскими государствами, в частности, рост военных угроз, кибератак и дезинформации. Он подчеркнул, что только совместные действия и единство Запада могут стать надежным щитом перед агрессивными действиями из России.
Польский премьер подытожил, что Европа должна быстро изменить подход к собственной безопасности: от политики отложенных решений и компромиссов перейти к решительным шагам по усилению обороны, поддержке Украины и укреплению трансатлантического единства.