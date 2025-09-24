Нові шокуючі факти щодо смерті журналістки Вікторії Рощиної: стали відомі навіть імена

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла під час повномасштабної війни, перед загибеллю утримували у жорстоких умовах у російських слідчих ізоляторах. Про це повідомило "Слідство.Інфо", яке отримало доступ до російських документів та свідчень військовополонених.

Вікторія Рощина

Останні дні життя



За офіційними даними РФ, Рощина померла 19 вересня 2024 року у СІЗО №3 міста Кизел Пермського краю. Туди її перевезли за вісім днів до смерті. Українські полонені, які утримувалися поруч, підтвердили цю інформацію.



Перед цим журналістку незаконно тримали в ізоляторі Таганрога. Співкамерниця розповіла, що там Рощину катували: застосовували електричний струм, завдавали ножових поранень. Коли її етапували до Кизела, вона вже була виснаженою, але ще могла пересуватися.



Умови в СІЗО



В ізоляторі Кизела умови утримання були нелюдськими: систематичні побиття, психологічний тиск, холод і навіть заборона рухатися. Там же від катувань раніше загинув і мер окупованого Дніпрорудного Євген Матвєєв.



Встановлені імена причетних



Розслідувачі встановили осіб, які могли бути причетними до знущань над українкою. На момент її смерті установу очолював Віталій Спірін, а з листопада 2024 року начальником став В’ячеслав Перевозкін.



Серед інших фігурантів справи — охоронець Євген Трофімов, кадровик Костянтин Чекалов і тиловик Олексій Дороднов.



Контекст



Вікторія Рощина працювала незалежною журналісткою і висвітлювала події війни від самого початку повномасштабного вторгнення. Вона потрапила в полон під час виконання професійних обов’язків. Її смерть стала черговим підтвердженням систематичних тортур і знущань, які російська влада застосовує до українських полонених і цивільних заручників.



