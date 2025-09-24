logo

Новые шокирующие факты смерти журналистки Виктории Рощиной: стали известны даже имена
Новые шокирующие факты смерти журналистки Виктории Рощиной: стали известны даже имена

Журналистку Викторию Рощину перед смертью этапировали в колонию в Пермском крае: новые факты расследования

24 сентября 2025, 19:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую во время полномасштабной войны, перед гибелью содержали в жестоких условиях в российских следственных изоляторах. Об этом сообщило "Следствие.Инфо", которое получило доступ к российским документам и свидетельствам военнопленных.

Новые шокирующие факты смерти журналистки Виктории Рощиной: стали известны даже имена

Виктория Рощина

Последние дни жизни

По официальным данным РФ Рощина умерла 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края. Туда ее перевезли за восемь дней до смерти. Удерживавшиеся рядом украинские пленные подтвердили эту информацию.

До этого журналистку незаконно держали в изоляторе Таганрога. Сокамерница рассказала, что там Рощину пытали: применяли электрический ток, наносили ножевые ранения. Когда ее этапировали в Кизел, она уже была истощена, но еще могла передвигаться.

Условия в СИЗО

В изоляторе Кизела условия содержания были бесчеловечными: систематические избиения, психологическое давление, холод и даже запрет двигаться. Там же от пыток ранее погиб и мэр оккупированного Днепрорудного Евгений Матвеев.

Установлены имена причастных

Расследователи установили лиц, которые могли быть причастны к издевательствам над украинкой. На момент ее смерти учреждение возглавлял Виталий Спирин, а с ноября 2024 начальником стал Вячеслав Перевозкин.

Среди других фигурантов дела — охранник Евгений Трофимов, кадровик Константин Чекалов и тыловик Алексей Дороднов.

Контекст

Виктория Рощина работала независимой журналисткой и освещала события войны с самого начала полномасштабного вторжения. Она попала в плен при исполнении профессиональных обязанностей. Ее смерть стала очередным подтверждением систематических пыток и издевательств, применяемых российскими властями к украинским пленным и гражданским заложникам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву не устраивают страны, которые Киев называет возможными местами для мирных переговоров. Об этом он рассказал российским пропагандистам из РБК.



Источник: https://www.slidstvo.info/warnews/byly-vsikh-duzhe-sylno-i-zhinok-tezh-zhurnalistku-viktoriiu-roshchynu-nezadovho-do-zahybeli-etapuvaly-do-izoliatora-u-permskomu-krai-rf/
