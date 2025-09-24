Новые шокирующие факты смерти журналистки Виктории Рощиной: стали известны даже имена

Украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую во время полномасштабной войны, перед гибелью содержали в жестоких условиях в российских следственных изоляторах. Об этом сообщило "Следствие.Инфо", которое получило доступ к российским документам и свидетельствам военнопленных.

Виктория Рощина

Последние дни жизни



По официальным данным РФ Рощина умерла 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края. Туда ее перевезли за восемь дней до смерти. Удерживавшиеся рядом украинские пленные подтвердили эту информацию.



До этого журналистку незаконно держали в изоляторе Таганрога. Сокамерница рассказала, что там Рощину пытали: применяли электрический ток, наносили ножевые ранения. Когда ее этапировали в Кизел, она уже была истощена, но еще могла передвигаться.



Условия в СИЗО



В изоляторе Кизела условия содержания были бесчеловечными: систематические избиения, психологическое давление, холод и даже запрет двигаться. Там же от пыток ранее погиб и мэр оккупированного Днепрорудного Евгений Матвеев.



Установлены имена причастных



Расследователи установили лиц, которые могли быть причастны к издевательствам над украинкой. На момент ее смерти учреждение возглавлял Виталий Спирин, а с ноября 2024 начальником стал Вячеслав Перевозкин.



Среди других фигурантов дела — охранник Евгений Трофимов, кадровик Константин Чекалов и тыловик Алексей Дороднов.



Контекст



Виктория Рощина работала независимой журналисткой и освещала события войны с самого начала полномасштабного вторжения. Она попала в плен при исполнении профессиональных обязанностей. Ее смерть стала очередным подтверждением систематических пыток и издевательств, применяемых российскими властями к украинским пленным и гражданским заложникам.



